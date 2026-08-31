Средневзвешенная цена духов в России составила 1 тыс. рублей

Средневзвешенная цена духов за семь месяцев составила около 1 тыс. руб., туалетной воды — 1,4 тыс. руб., а парфюмерной воды — 3,2 тыс. руб. Это следует из данных ЦРПТ (оператор «Честного знака»).

По итогам июля 2026 года духи подешевели на 17,5%, по сравнению с июлем 2025 года, парфюмерная вода — на 10,3%. Средняя цена туалетной воды чуть выросла год к году — на 3,6%. При этом духи стали категорией с самым заметным ростом производства: за январь-июль показатель увеличился на 77,1%. Выпуск туалетной воды снизился на 5,6% год к году, а парфюмерной воды — почти не изменился.

Духи традиционно содержат большую концентрацию душистых веществ и считаются более дорогим продуктом, однако снижение средних цен на них в России обусловлено ростом производства: локальные производители предлагают большое количество доступной парфюмерии, которую регистрируют именно как духи, поясняет член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

Импорт парфюмерной продукции в Россию по итогам января—июля текущего года снизился на 10,7%, но в июле он вырос на 17%. Особенно сильно выросли темпы ввоза туалетной воды — на 46%. Туалетная вода считается наиболее популярной импортной категорией парфюмерии в России. Дело в том, что концентрация душистых веществ в ней обычно меньше, и такой формат позволяет продавать ароматы известных брендов по более доступным ценам, говорит Анна Дычева-Смирнова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Домашние духи».

Виктория Колганова