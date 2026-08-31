Парфюмерный импорт в Россию снизился за первое полугодие на 10%

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Производство парфюмерной продукции в России за первую половину 2026 года увеличилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 72,3 млн упаковок, согласно данным ЦРПТ. В частности, выпуск духов вырос на 77,1% и составил почти 34 млн флаконов. Увеличение производства происходит на фоне того, что российские парфюмеры активно расширяют ассортимент, предлагая потребителям новые вариации популярных ароматов по более доступным ценам, чем зарубежные аналоги.

Рост местного производства и снижение импорта позволили российским компаниям занять более 71% парфюмерного рынка. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что дополнительный объем выпуска может быть обусловлен заказами на контрактных мощностях, а не появлением новых производителей, поскольку изготовителей парфюмерии с собственным производством в России не более 20. В парфюмерный сегмент активно выходят производители косметики и одежды.

В целом потребители демонстрируют растущее доверие к отечественным продуктам. Например, в селекционно-семеноводческой компании RUSEED отмечают, что с 2023 по 2025 год объем реализации отечественных семян вырос более чем в три раза.