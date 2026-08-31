Осужденный на 16 лет за госизмену белгородец не смог отменить приговор

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении 44-летнего жителя Белгорода. Об этом сообщили в УФСБ по Белгородской области. Ранее белгородца признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), назначив 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также конфисковав имущество на 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Имя фигуранта не раскрывается. Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о Сергее Мишеневе. Решение суда вступило в силу, и осужденный приступил к отбыванию назначенного наказания, добавили в ведомстве.

Расследование дела завершилось в декабре 2025 года. Следствие установило, что осужденный по собственной инициативе систематически переводил деньги на счета украинской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Общая сумма перечисленных средств составила более 600 тыс. руб.

Переводы осуществлялись через специальную интернет-платформу. Фигурант регулярно отчитывался о проведенных операциях перед представителями запрещенной организации и украинскими волонтерами, занимающимися сбором средств.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» рассказывал о приговоре другому белгородцу, которого приговорили к 21 году лишения свободы за госизмену, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Егор Якимов