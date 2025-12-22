Белгородцу грозит пожизненный срок за госизмену и финансирование ВСУ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По этим статьям мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы дела направлены в суд, сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, белгородец по собственной инициативе с января 2023 года по октябрь 2024-го систематически отправлял средства с помощью интернет-платформы для обмена и перевода денег. Всего он успел перевести более 629 тыс. руб. В региональной прокуратуре уточнили, что финансы шли на нужды ВСУ и украинского полка «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен).

«Фигурант отчитывался о своих переводах непосредственно представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств»,— рассказали в УФСБ.

Дело рассмотрит по существу Второй западный окружной военный суд.

На прошлой неделе Курский областной суд признал виновной в госизмене 56-летнюю Людмилу Титову и назначил ей наказание в виде 15 лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

Денис Данилов