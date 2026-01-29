Белгородца в очередной раз приговорили к реальному сроку за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 44-летнем Сергее Мишеневе. Эту информацию изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что первые четыре года белгородец проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен год ограничения свободы. Как установлено в суде, в период с января 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый осуществлял переводы денежных средств на нужды ВСУ. Сумма перечислений — более 600 тыс. руб. Преступная деятельность пресечена в октябре 2024 года сотрудниками управления ФСБ России по Белгородской области.

По версии следствия, белгородец по собственной инициативе систематически отправлял средства с помощью интернет-платформы для обмена и перевода денег. «Фигурант отчитывался о своих переводах непосредственно представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств»,— рассказали в УФСБ. Ранее, 22 декабря, следственные органы завершили расследование этого уголовного дела.

20 января Второй Западный окружной военный суд признал другого жителя Белгородской области — 37-летнего Александра Чеботарева из Губкина — виновным в госизмене. Ему дали 21 год тюрьмы.

Анна Швечикова