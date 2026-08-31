Финский суд смягчил приговор бывшему замкомандира «Русича» Воиславу Тордену

Апелляционный суд Хельсинки рассмотрел жалобу защиты на приговор Воиславу Тордену. Судья пришел к выводу, что обвинение предоставило недостаточно доказательств вины Тордена в совершении военных преступлений, которые ему инкриминировали. В частности, было снято обвинение в том, что фигурант командовал отделением, которое устроило засаду на колонну ВСУ, а также в убийстве нескольких раненых военнослужащих. В решении апелляционного суда говорится, что замкомандира «не нес личной или командирской ответственности за организацию засады или убийства».

При этом апелляционный суд установил, что осужденный частично виновен в смертях и ранениях военнослужащих, так как во время засады открыл огонь из легкого пулемета. В итоге судья смягчил приговор, назначив 12 лет и 6 месяцев лишения свободы вместо пожизненного срока. Подсудимого также обязали выплатить компенсацию родственникам бойцов ВСУ.

Суд над Воиславом Торденом стартовал в декабре 2024 года. В марте 2025-го судья признал россиянина виновным по четырем эпизодам.

Воислав Торден не признал вину. Российский адвокат Александр Почуев, участвующий в защите Тордена, после заседания назвал решение финского суда «чисто политическим». Решение же апелляционного суда Александр Почуев назвал в беседе с “Ъ” «сделкой с совестью». Он подчеркнул, что подсудимый все еще не признает вину, а защита считает обвинения недоказанными. Воислав Торден вместе с защитой планируют добиваться разрешения на обжалование приговора в Верховном суде, надеясь на оправдание по всем пунктам обвинения.

Подробнее — в материале «"Русич" ушел от пожизненного».