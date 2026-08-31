«Русич» ушел от пожизненного

Суд в Финляндии смягчил приговор бывшему заместителю командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воиславу Тордену (Ян Петровский) с пожизненного заключения до 12 лет и 6 месяцев. Фигуранту вменялись в вину военные преступления на территории Донбасса. Апелляционная инстанция решила, что в деле нет достаточных доказательств ответственности Тордена за все приписываемые ему деяния. Защита намерена и дальше обжаловать приговор, добиваясь полного оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Апелляционный суд Хельсинки рассмотрел жалобу защиты на приговор Воиславу Тордену. Судья пришел к выводу, что обвинение предоставило недостаточно доказательств вины Тордена в совершении военных преступлений, которые ему инкриминировали. В частности, было снято обвинение в том, что фигурант командовал отделением, которое устроило засаду на колонну ВСУ, а также в убийстве нескольких раненых военнослужащих. В решении апелляционного суда говорится, что замкомандира «не нес личной или командирской ответственности за организацию засады или убийства».

При этом апелляционный суд установил, что осужденный частично виновен в смертях и ранениях военнослужащих, так как во время засады открыл огонь из легкого пулемета. В итоге судья смягчил приговор, назначив 12 лет и 6 месяцев лишения свободы вместо пожизненного срока. Подсудимого также обязали выплатить компенсацию родственникам бойцов ВСУ.

Воислав Торден (в прошлом Ян Петровский) родился в России, но после того, как его мать вышла замуж за норвежца, большую часть жизни провел в Скандинавии. В 2014 году уехал в Донбасс и принял участие в боях против украинских формирований в составе ДШРГ «Русич». Это стало поводом для его уголовного преследования на Украине, где его обвинили в участии в террористической организации. Обвинения замкому также предъявили власти Норвегии, впоследствии его лишили вида на жительство и запретили въезжать в шенгенскую зону.

В 2023 году бывший боец ДШРГ решил, что срок его уголовного преследования истек. Он оформил вид на жительство в Финляндии и попытался переехать в страну вместе с поступившей в местный университет женой и тремя детьми. Но 19 июля Тордена идентифицировала система распознавания лиц, и его задержали по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

Сначала его отправили дожидаться депортации в миграционную тюрьму, однако в это время Украина направила в Хельсинки запрос об экстрадиции Тордена. Минюст Финляндии, опираясь на решение Верховного суда страны, отказался выдать россиянина. Решение мотивировалось тем, что Украина не могла гарантировать соблюдение запрета на пытки (ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека). Финский судья счел, что передача украинской стороне господина Тордена значила бы для него неминуемую гибель. При этом обвинение в военных преступлениях было предъявлено бывшему бойцу «Русича» в самой Финляндии. Речь шла о пяти эпизодах, касающихся боевых действий в Донбассе в 2014–2015 годах, в том числе о вышеуказанном нападении на колонну ВСУ. Примечательно, что отдельным преступлением финские правоохранители посчитали использование при организации засады украинского флага: Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года это запрещает, а убийство, ранение или взятие в плен вражеских военнослужащих в таких случаях квалифицируется как вероломство и военное преступление.

Еще одно обвинение было связано с заявлениями ДШРГ в интернете, что они не проявят милосердия и пленных брать не будут. Кроме того, обвинение Тордену связано с фотографиями, на которых он якобы позировал рядом с телом бойца ВСУ.

Суд над Воиславом Торденом стартовал в декабре 2024 года. В марте 2025-го судья признал россиянина виновным по четырем эпизодам.

Воислав Торден не признал вину. Российский адвокат Александр Почуев, участвующий в защите Тордена, после заседания назвал решение финского суда «чисто политическим». Обвинение, по его мнению, было построено не на фактах независимого следствия, а на переданных Украиной, то есть заинтересованной стороной, материалах. Адвокат отмечал, что в обвинении и судебном решении речь шла не о преступлениях против мирных жителей, а о боевых действиях, где гибли участники обеих сторон конфликта.

Решение же апелляционного суда Александр Почуев назвал в беседе с “Ъ” «сделкой с совестью». Он подчеркнул, что подсудимый все еще не признает вину, а защита считает обвинения недоказанными. Воислав Торден вместе с защитой планируют добиваться разрешения на обжалование приговора в Верховном суде, надеясь на оправдание по всем пунктам обвинения.

Никита Черненко