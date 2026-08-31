Бессент заявил о возможном крахе экономики Ирана в ближайшие недели
Глава Минфина США Бессент: экономика Ирана может рухнуть в ближайшие недели
США намерены продолжать усиливать давление на экономику Ирана, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его мнению, она может рухнуть в ближайшие недели или месяцы из-за блокады иранских портов.
Фото: Gerald Herbert / AP
«Нам просто нужно, чтобы режим (в Иране.— "Ъ") пришел в себя»,— сказал господин Бессент на пресс-конференции во время встречи глав министерств финансов стран G20 в Ашвилле (цитата по CNBC). Цель санкций США — вынудить власти Ирана сесть за стол переговоров, добавил министр.
24 августа Минфин США объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. США ввели вторичные санкции против физлиц и организаций из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы, которые сотрудничают с Ираном.
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В середине августа 2026 года министр финансов США Скотт Бессент заявил о планах применить к Ирану «невиданные ранее» меры, которые будут включать «сочетание экономической изоляции» и продолжение блокады Ормузского пролива, препятствующей входу и выходу из иранских портов. На следующей неделе, по его словам, должны были последовать новые заявления. Министр Бессент также уточнил, что США готовы бесконечно поддерживать блокаду Ирана, которая была возобновлена 14 июля 2026 года после перерыва с 13 апреля по 18 июня того же года.
24 августа 2026 года Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой», назвав её новой фазой санкционного давления на Иран. Эта операция предполагает введение рестрикций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В тот же день Минфин США немедленно объявил о санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая компании из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы. Бессент сравнил начало операции с высадкой в Нормандии.
В рамках операции «Экономический изгой» США планируют ввести санкции против ещё одного банка для усиления экономической изоляции Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если потребуется, это будет «финансовое насилие». Он также отметил, что в ближайшие несколько недель стратегические резервы бензина в Иране могут быть исчерпаны, что усугубит бензиновый кризис, влияющий на все отрасли иранской экономики. Целью этих мер является лишение Ирана всех источников дохода и ресурсов, чтобы перекрыть каждую экономическую артерию, питающую режим, до его полной изоляции.