Бессент заявил о возможном крахе экономики Ирана в ближайшие недели

США намерены продолжать усиливать давление на экономику Ирана, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его мнению, она может рухнуть в ближайшие недели или месяцы из-за блокады иранских портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Gerald Herbert / AP

«Нам просто нужно, чтобы режим (в Иране.— "Ъ") пришел в себя»,— сказал господин Бессент на пресс-конференции во время встречи глав министерств финансов стран G20 в Ашвилле (цитата по CNBC). Цель санкций США — вынудить власти Ирана сесть за стол переговоров, добавил министр.

24 августа Минфин США объявил о начале операции «Экономический изгой» против Ирана. США ввели вторичные санкции против физлиц и организаций из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы, которые сотрудничают с Ираном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».