Потребителям становится не сладко
Производство сахара в России в следующем сезоне сократится на 10,7%
В сезоне 2026/27 года в России может быть произведено 6,25 млн тонн сахара, на 10,7% меньше, чем годом ранее. Это продиктовано сокращением посевов сахарной свеклы и ограниченным рынком сбыта. Потребление сахара в следующем сезоне может упасть на 11,5%. Интерес к нему снижается и у граждан, и у производителей продуктов питания, столкнувшихся с падением спроса. Экспорт сахара заметно не растет.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В следующем сельскохозяйственном году (период с 1 августа 2026 по 31 июля 2027 года) производство сахара в России составит 6,25 млн тонн, сократившись на 10,7% к прошлому сезону. Значение может стать минимальным за четыре сельхозгода. Такой прогноз формулирует аналитическая служба Минсельхоза США (USDA; один из главных ориентиров мировых рынков). Предварительная оценка Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на следующий сезон — 6,3 млн тонн. Снижение год к году в этом случае составляет 1,6%. Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук говорит, что предпосылки к сокращению производства сахара в новом сезоне есть, хотя оценить их пока сложно.
Снижение производства сахара в России может начаться после цикла его роста. В текущем сезоне, согласно USDA, выпуск продукции в России увеличится на 3,7%, до 7 млн тонн. Согласно Росстату, в январе—апреле 2026 года было выпущено 653 тыс. тонн сахара. Год к году значение выросло на 17,4%.
Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов поясняет, что производство сахара может сократиться вслед за снижением объема площадей под сахарной свеклой. Ранее аналитики прогнозировали, коррекцию на 4%, до 1,17 млн га. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина не исключает, что урожайность сахарной свеклы сократится из-за погоды. Она замечает, что рентабельность выпуска сахарной свеклы в январе—марте 2026 года составила 8%, потеряв за два года 6,9 процентного пункта. Это стимулирует аграриев переключаться на другие культуры, считает эксперт.
Рынок сбыта для производителей сахара ограничен в условиях снижения его потребления. В USDA ждут, что в сезоне 2026/27 года внутреннему рынку России потребуется 5,75 млн тонн продукции, на 11,5% меньше, чем годом ранее. Аналитики ИКАР прогнозируют потребление 5,6 млн тонн, снижение год к году в этом случае 0,9%. Более 50% сахара в России потребляется индустриально, но в 2025 году объем выпуска многих сахароемких продуктов перестал расти, поясняет Евгений Иванов. Прямое потребление сахара, по его словам, устойчиво снижается уже несколько десятилетий.
Согласно Росстату, выпуск кондитерских изделий в России в январе—апреле 2026 года сократился на 3,8%, до 595,4 тыс. тонн, кетчупа и томатных соусов — на 0,7%, до 239,4 тыс. тонн, майонезов — на 3,4%, до 234,2 тыс. тонн. Производство хлеба и хлебобулочных изделий осталось на уровне прошлого года. Негативные тенденции прослеживаются в условиях ограниченного потребительского спроса.
Альбина Корягина добавляет, что производители продуктов питания заменяют сахар дешевыми и технологичными подсластителями, стремясь сохранить рыночную цену.
Это актуально в том числе в контексте действующего с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что доля напитков с содержанием сахара более 5 г на 100 мл за три года сократилась с 75% до 30%. Сказывается не только акцизная политика, но и запрос потребителей на снижение калорийности продукции. Тенденция, по ее мнению, сохранится.
Розничные продажи сахара в январе—марте 2026 года, согласно NTech, сократились на 4% в натуральном выражении год к году. Это наложилось на существенный объем импорта. В ИКАР отмечают, что около 400 тыс. тонн за сезон в Россию поставляет Белоруссия, которая уже несколько лет подряд наращивает выпуск сахара. Ограниченный рынок сбыта в прошлом году привел к снижению цен. Осенью прошлого года производители были вынуждены продавать его по себестоимости либо платить за хранение, вспоминает госпожа Корягина. Нести дополнительные затраты компаниям сложно из-за низкой рентабельности.
За счет сниженного потребления Россия, вероятно, сможет поддержать экспортные объемы. В USDA ждут, что в сезоне 2025/26 года страна отправит за рубеж 551 тыс. тонн сахара, сохранив показатель на уровне прошлого сезона. Основной фокус, по мнению госпожи Корягиной, останется на странах постсоветского пространства, Ближнего Востока и Африки. Переизбытка сахара в предстоящем сезоне на рынке не будет, констатирует она. Марк Бойчук добавляет, что в январе—мае 2026 года экспорт сахарной продукции вырос на 50% год к году.