Потребителям становится не сладко

В сезоне 2026/27 года в России может быть произведено 6,25 млн тонн сахара, на 10,7% меньше, чем годом ранее. Это продиктовано сокращением посевов сахарной свеклы и ограниченным рынком сбыта. Потребление сахара в следующем сезоне может упасть на 11,5%. Интерес к нему снижается и у граждан, и у производителей продуктов питания, столкнувшихся с падением спроса. Экспорт сахара заметно не растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В следующем сельскохозяйственном году (период с 1 августа 2026 по 31 июля 2027 года) производство сахара в России составит 6,25 млн тонн, сократившись на 10,7% к прошлому сезону. Значение может стать минимальным за четыре сельхозгода. Такой прогноз формулирует аналитическая служба Минсельхоза США (USDA; один из главных ориентиров мировых рынков). Предварительная оценка Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на следующий сезон — 6,3 млн тонн. Снижение год к году в этом случае составляет 1,6%. Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук говорит, что предпосылки к сокращению производства сахара в новом сезоне есть, хотя оценить их пока сложно.

Снижение производства сахара в России может начаться после цикла его роста. В текущем сезоне, согласно USDA, выпуск продукции в России увеличится на 3,7%, до 7 млн тонн. Согласно Росстату, в январе—апреле 2026 года было выпущено 653 тыс. тонн сахара. Год к году значение выросло на 17,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов поясняет, что производство сахара может сократиться вслед за снижением объема площадей под сахарной свеклой. Ранее аналитики прогнозировали, коррекцию на 4%, до 1,17 млн га. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина не исключает, что урожайность сахарной свеклы сократится из-за погоды. Она замечает, что рентабельность выпуска сахарной свеклы в январе—марте 2026 года составила 8%, потеряв за два года 6,9 процентного пункта. Это стимулирует аграриев переключаться на другие культуры, считает эксперт.

Рынок сбыта для производителей сахара ограничен в условиях снижения его потребления. В USDA ждут, что в сезоне 2026/27 года внутреннему рынку России потребуется 5,75 млн тонн продукции, на 11,5% меньше, чем годом ранее. Аналитики ИКАР прогнозируют потребление 5,6 млн тонн, снижение год к году в этом случае 0,9%. Более 50% сахара в России потребляется индустриально, но в 2025 году объем выпуска многих сахароемких продуктов перестал расти, поясняет Евгений Иванов. Прямое потребление сахара, по его словам, устойчиво снижается уже несколько десятилетий.

Согласно Росстату, выпуск кондитерских изделий в России в январе—апреле 2026 года сократился на 3,8%, до 595,4 тыс. тонн, кетчупа и томатных соусов — на 0,7%, до 239,4 тыс. тонн, майонезов — на 3,4%, до 234,2 тыс. тонн. Производство хлеба и хлебобулочных изделий осталось на уровне прошлого года. Негативные тенденции прослеживаются в условиях ограниченного потребительского спроса.

Альбина Корягина добавляет, что производители продуктов питания заменяют сахар дешевыми и технологичными подсластителями, стремясь сохранить рыночную цену.

Это актуально в том числе в контексте действующего с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что доля напитков с содержанием сахара более 5 г на 100 мл за три года сократилась с 75% до 30%. Сказывается не только акцизная политика, но и запрос потребителей на снижение калорийности продукции. Тенденция, по ее мнению, сохранится.

Розничные продажи сахара в январе—марте 2026 года, согласно NTech, сократились на 4% в натуральном выражении год к году. Это наложилось на существенный объем импорта. В ИКАР отмечают, что около 400 тыс. тонн за сезон в Россию поставляет Белоруссия, которая уже несколько лет подряд наращивает выпуск сахара. Ограниченный рынок сбыта в прошлом году привел к снижению цен. Осенью прошлого года производители были вынуждены продавать его по себестоимости либо платить за хранение, вспоминает госпожа Корягина. Нести дополнительные затраты компаниям сложно из-за низкой рентабельности.

За счет сниженного потребления Россия, вероятно, сможет поддержать экспортные объемы. В USDA ждут, что в сезоне 2025/26 года страна отправит за рубеж 551 тыс. тонн сахара, сохранив показатель на уровне прошлого сезона. Основной фокус, по мнению госпожи Корягиной, останется на странах постсоветского пространства, Ближнего Востока и Африки. Переизбытка сахара в предстоящем сезоне на рынке не будет, констатирует она. Марк Бойчук добавляет, что в январе—мае 2026 года экспорт сахарной продукции вырос на 50% год к году.

Александра Мерцалова