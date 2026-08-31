Актер Энтони Хопкинс выпустил альбом собственной симфонической музыки

Звукозаписывающая компания Decca, один из самых почтенных лейблов в области классической музыки, издала альбом «Life is a Dream», записанный лондонским Philharmonia Orchestra под управлением Густаво Дудамеля. Композитор, чьи оркестровые сочинения на нем представлены,— великий актер сэр Энтони Хопкинс.

Вряд ли стоит воображать 88-летнего Энтони Хопкинса, который переминается с ноги на ногу в приемной Decca и со смущением юного дебютанта теребит завязки нотной папочки. Налицо точный расчет и крупный маркетинговый прорыв. И этим было кому заниматься: наследием, авторскими правами и так далее заведует не какой-то поверенный, а целое предприятие Margam Fine Arts, которым руководит жена актера Стелла Хопкинс.

Программа альбома выглядит так, будто ее старательно обкатывали на фокус-группах. Открывающие диск «Фанфара и марш» так и просятся под вступительные титры к киноблокбастеру, ведь наш герой — актер, как же иначе. Толику воспоминаний о далеком детстве? Пожалуйста, вот пьеса «My Fatherland», в которую вплетены уэльские песенные мотивы в хоровом исполнении, вот распевно-лирический номер «Margam» (название родного города артиста), вот трехчастная сюита для фортепиано с оркестром «1947» с бойкими музыкальными ретрокартинками из отрочества героя. Две широко выписанные элегии на личную тему: «Farewell My Love» (с фортепианным соло, претендующим на задумчивую чувствительность) и «Stella Aria» (с виолончельным соло аналогичного свойства). Пышно оркестрованный вальс («And the Waltz Goes On») — правда, незатейливый, в духе «Жестокого романса», но это так мило, «приветствую вас, король вальсов», как говорится. Ну и кое-что красочно-программное на закуску — две пьесы для оркестра: ориентально-салонная «The Eagle» и картинная «Samsara» (тоже с восточной отсылкой к пересказанной Моэмом притче о свидании со смертью). Есть и ситцы, и парча, словом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Актер сыграл роль композитора».