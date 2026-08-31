Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС обсудили безвизовый режим

В Бишкеке на саммите ШОС прошла двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно заявлениям сторон, общение глав государств прошло на позитивной ноте. О реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2» по итогам встречи ничего сказано не было.

Первый отчет обеих сторон — как российской, так и китайской — о встрече лидеров двух стран оказался предельно кратким: Москва и Пекин сообщили о самом факте встречи в рамках визита своих лидеров на саммит ШОС. В переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Согласно сообщениям информагентств, поприветствовав Си Цзиньпина фразой «Ни хао» и услышав то же самое в ответ, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе мощнейшего наводнения в Непале и Тибете. После этого он отметил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям и выразил готовность к работе с Пекином по переводу безвизового режима на постоянную основу, «если китайская сторона сочтет это возможным и полезным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Абсолютный позитив при взаимном доверии»