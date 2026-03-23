Инвесторы идут под вырубку

Реализация проекта «Краслесинвеста» по переработке древесины стоимостью 150 млрд руб., который финансировали «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ, снова не укладывается в намеченные сроки. Как стало известно “Ъ”, компания просила правительство о переносе ввода с 2028 года, но получила отказ и теперь обжалует это в суде. Срыв сроков грозит проекту лишением соответствующего статуса и доначислением платежей за аренду лесов без льгот — 2,9 млрд руб.

АО «Краслесинвест», реализующее приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в области освоения лесов с инвестициями 150 млрд руб., требует признать незаконным возврат правительством РФ заявки компании на внесение в него изменений. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы в марте. Третьими лицами в определении указаны Минпромторг и Минприроды.

В заявке, которую «Краслесинвест» подавал в конце сентября 2025 года, компания просила об очередном переносе сроков реализации проекта, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией.

Иск «Краслесинвеста» суд оставил без движения, так как тот был подан с нарушением требований. Устранить их компания может до 20 апреля.

Проект «Краслесинвеста» в Богучанском районе Красноярского края включен в перечень ПИП в 2008 году. Он предусматривает строительство комплекса мощностью 368,75 тыс. кубометров пиломатериала, 102 тыс. тонн топливных гранул, 1 млн тонн целлюлозы. Компания получила в аренду участки с годовой расчетной лесосекой 3,2 млн кубометров. Но реализованы только две очереди. В 2016 году запущено лесопильное производство, в 2019 году — топливных гранул.

В 2019 году финансировать проект согласились ВЭБ.РФ и «Роквелл Капитал», которым тогда владел Глеб Франк. Для этого было создано ООО «Тайга Холдинг», в капитал которого ВЭБ.РФ в 2021 году внес акции «Краслесинвеста», а «Роквелл Капитал» акционерное финансирование. Но строительство целлюлозно-бумажного комплекса так и не началось, говорят источники “Ъ”. На конец 2024 года более 50% акций «Краслесинвеста» принадлежит «Тайга Холдингу», более 20% — ВЭБ.РФ, сказано в отчетности компании. В «Тайга Холдинге» 51% у «Роквелл Капитал», 29,9% которого владеет господин Франк. ВЭБ РФ принадлежит 49% «Тайга Холдинга».

В отчете Счетной палаты о мерах господдержки в лесном комплексе говорится, что в 2013, 2019 и 2021 годах в проект «Краслесинвеста» были внесены изменения, предусматривающие увеличение срока реализации с 2013 до 2028 года и продление срока окупаемости с девяти до двадцати семи с половиной лет. При этом, отмечается в документе, увеличивается срок предоставления льготы по плате за использование лесов. По данным Счетной палаты, льгота от применения коэффициента 0,5 по договору аренды лесных участков для «Краслесинвеста» за 2008–2024 годы составила 2,91 млрд руб.

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что правительство оказалось в сложной ситуации, когда в рамках ПИП две стадии проекта реализовано, а третья уже не будет запущена в обозримой перспективе с учетом сложившейся экономической обстановки.

И, с одной стороны, государство не может бесконечно отодвигать сроки, а с другой — не может поставить под удар уже действующее крупное предприятие, лишив его льгот по аренде, говорят источники “Ъ”. «Краслесинвест» в отчетности за 2024 год отмечал, что предприятие ориентировалось на экспорт пиломатериалов в Европу и страны Юго-Восточной Азии. Но ЕС в 2022 году в рамках санкций ограничил импорт лесной продукции из России, а поставки в Китай снижаются из-за стагнации сектора недвижимости КНР и инфраструктурных ограничений.

В «Роквелл Капитал» заявили “Ъ”, что вошли в состав акционеров «Краслесинвеста», когда предприятие столкнулось с объективными экономическими трудностями из-за закрытия западных рынков и падения внутреннего спроса, и, несмотря на эти внешние факторы, оказывали финансовую поддержку компании. Процессы, связанные с юридическими и возможными структурными изменениями, в «Краслесинвесте» в «Роквелл Капитал» комментировать считают преждевременным, поскольку они требуют совместного обсуждения с другими заинтересованными сторонами и выработки консолидированной позиции. В Минпромторге и ВЭБ.РФ ситуацию комментировать не стали.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Артем Копылов отмечает, что, если проект фактически не реализуется (например, инвестиционная стадия затягивается или переносится на неопределенный срок), у инвестора возникает риск утраты статуса ПИП. Это, в свою очередь, может повлечь доначисление арендных платежей исходя из стандартных ставок за весь период пользования лесными участками, говорит юрист. По его словам, проблема усугубляется тем, что экономическая модель таких проектов обычно строится с учетом предоставленных льгот, и при их ретроспективной отмене исполнение обязательств становится затруднительным, если не невозможным.

Партнер, руководитель практики специальных проектов консалтинговой группы Versus Андрей Кулаков считает, что судьба искового заявления «Краслесинвеста» будет во многом зависеть от того, насколько объективные препятствия помешали инвестору. «Если ему помешала публичная сторона, внешние факторы, например невозможность закупить нужное оборудование и прочие факторы, не зависящие от него, то шансы у инвестора есть»,— отмечает юрист. Разумеется, говорит он, суд проверит и процедурные моменты — правильно ли инвестор подал заявление на изменение и имел ли Минпромторг формальные основания для отказа ему.

Ольга Мордюшенко