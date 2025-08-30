Премьер Индии Моди обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили последние события, связанные с конфликтом на Украине. Об этом сообщил офис индийского премьера.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Issei Kato / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Issei Kato / Reuters

«Мы обменялись мнениями о продолжающемся конфликте, его гуманитарном аспекте и усилиях по восстановлению мира и стабильности»,— написал господин Моди в соцсети Х. Стороны также обсудили расширение сотрудничества двух стран.

29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия довела до Украины все позиции по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский говорил, что для разрешения конфликта необходимо соблюсти три блока гарантий безопасности для Киева. Речь идет об усилении украинской армии, поддержке от стран НАТО и санкциях в отношении России.