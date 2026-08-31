Число новых логистических компаний в России за год выросло на 30%

Количество регистраций бизнеса в сфере хранения и доставки в России в январе—июле выросло на 30% в годовом выражении, курьерских услуг — на 78,7%. Это происходит в то время, когда началась перестройка всей логистической индустрии и растущего спроса на услуги локальных операторов. Крупнейшие маркетплейсы из-за атак БПЛА на свои хабы вынуждены передавать часть функций хранения партнерам, а селлеры ищут возможности для расширения каналов сбыта.

В январе—июле 2026 года в России зарегистрировали 3,7 тыс. организаций, основной вид деятельности которых сводится к услугам хранения и складирования, подсчитали в Rusprofile. Год к году количество регистраций увеличилось на 30%. Достигнутое значение стало максимальным за аналогичные периоды за последние пять лет. За тот же период ушло с рынка 2,6 тыс. таких компаний, в результате общее количество участников отрасли к концу июля увеличилось на 9,6% в годовом выражении, до 20,9 тыс. компаний.

Выраженный рост активности показал и смежный сегмент. Количество регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на курьерских услугах, за семь месяцев 2026 года увеличилось на 78,7%, до 824, следует из подсчетов «Контур.Фокуса». Количество ликвидаций за тот же период снизилось на 27,5%, до 332, таким образом, нетто-рост числа компаний составил 492, а их общее число на конец июля — 2 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес на хранении».