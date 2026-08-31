Петербургский студент стал призером международного музыкального фестиваля «Кустендорф Классик»

Студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Георгий Маслюк получил специальный приз фестиваля «Кустендорф Классик». Молодого человека признали «Самым перспективным мужским голосом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром нефть» Фото: пресс-служба «Газпром нефть»

Фестиваль «Кустендорф Классик» проводят режиссер Эмир Кустурица и группа «Газпром» через программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ежегодно событие проходит в горах Сербии, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной, в Дрвенграде (переводится как «деревянный город»). Это этнодеревня, которую Эмир Кустурица построил как декорацию для фильма «Жизнь как чудо». Сегодня Дрвенград, или Мечавник,— одна из главных туристических достопримечательностей Сербии. В этнодеревне находятся площади Андрея Тарковского, Диего Марадоны, Николы Теслы, а также улицы Иво Андрича, Никиты Михалкова, Ингмара Бергмана, Че Гевары, Брюса Ли и многих других.

В этом году «Кустендорф Классик» состоялся в 13-й раз, его важной составляющей стал конкурс молодых исполнителей из Сербии и России. Всего в конкурсе участвовали 12 человек из России и 15 исполнителей из музыкальных школ Сербии. От Петербурга в мероприятии участвовали студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова: вокалист Георгий Маслюк и пианистка Мария Кривачева.

«Когда я понял, что меня выбрали на "Кустендорф Классик", я был очень рад, так как не летал дальше Абхазии. Впечатления от фестиваля фантастические,— делится Георгий Маслюк.— Больше всего мне понравилось, что здесь вокруг такие же профессиональные музыканты, как и я. Мы очень хорошо друг друга понимаем. Если станем известными, будем делать коллаборации. Еще я встретился с удивительным человеком — дирижером Михаилом Голиковым, который дал мне несколько ценных советов по исполнительской практике».

Как отметил Эмир Кустурица, «Кустендорф Классик» — этот фестиваль — встреча двух культур. «В Сербии никогда не было и, я думаю, еще долго не будет равнодушного, формализованного отношения к культуре России. И я благодарен своим друзьям из "Газпрома", которые остаются с нами и поддерживают этот проект»,— добавил режиссер.

«"Кустендорф Классик" — это место, где на фоне прекрасных сербских гор встречаешь одаренных людей и погружаешься в мир музыки. В дни фестиваля Дрвенград почти не замолкает: на центральной площади поет ансамбль народной песни, на террасе гостевого дома репетирует скрипач, в концертном зале провожают овациями мировую звезду, а за столом с клетчатой скатертью болтает с гостями профессор Кустурица,— прокомментировал директор по коммуникациям компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.— Ради этой необыкновенной, дающей вдохновение атмосферы мы уже 13 лет привозим в Дрвенград талантливую музыкальную молодежь из России. Для ребят это не только яркие эмоции, но и возможность выйти на международную сцену, пообщаться и, возможно, найти единомышленников в творчестве. Это уникальный праздник, и мы гордимся, что уже 13 лет делаем его вместе с Эмиром».

Ксения Ахметжанова