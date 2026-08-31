Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с ЕС и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Результаты расследования еще не известны, однако многочисленные утечки в СМИ говорят о том, что вина будет возложена на Россию. Среди возможных мер — высылка российских дипломатов, закрытие Русского дома в Берлине и новые поставки вооружений Украине. Однако эксперты убеждены: причины подобной активности Мерца — внутренние, а не внешние.

Уже 6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых правой «Альтернативе для Германии» прочат сокрушительную победу, и распространение нарратива о российской угрозе может быть попыткой прямо перед голосованием ослабить партию, которую правительство называет пророссийской.

Инцидент в Лейпциге произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА с взрывным зарядом большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», на борту которого перевозили боеприпасы для Киева. БПЛА обезвредили, однако позднее стало известно еще об одном дроне. Он столкнулся с транспортным самолетом Boeing 757-23N авиакомпании DHL, когда тот заходил на второй круг над Лейпцигом. Пилоты подали сигнал бедствия, самолет был экстренно перенаправлен в Ганновер. А 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.

Налет беспилотников на аэропорт Лейпцига объясняют тем, что это не просто воздушная гавань для гражданских судов, но еще и ключевая логистическая база НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны долетели до немецких выборов»