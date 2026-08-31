Дроны долетели до немецких выборов

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с ЕС и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Результаты расследования еще не известны, однако многочисленные утечки в СМИ говорят о том, что вина будет возложена на Россию. Среди возможных мер — высылка российских дипломатов, закрытие Русского дома в Берлине и новые поставки вооружений Украине. Однако эксперты убеждены: причины подобной активности Мерца — внутренние, а не внешние. Уже 6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых правой «Альтернативе для Германии» прочат сокрушительную победу, и распространение нарратива о российской угрозе может быть попыткой прямо перед голосованием ослабить партию, которую правительство называет пророссийской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Инцидент в Лейпциге произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА с взрывным зарядом большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», на борту которого перевозили боеприпасы для Киева. БПЛА обезвредили, однако позднее стало известно еще об одном дроне. Он столкнулся с транспортным самолетом Boeing 757-23N авиакомпании DHL, когда тот заходил на второй круг над Лейпцигом. Пилоты подали сигнал бедствия, самолет был экстренно перенаправлен в Ганновер. А 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.

Налет беспилотников на аэропорт Лейпцига объясняют тем, что это не просто воздушная гавань для гражданских судов, но еще и ключевая логистическая база НАТО.

Аэропорт официально используется в рамках программы SALIS (Strategic Airlift International Solution) для доставки тяжелого вооружения, техники и снарядов для восточного фланга альянса и Украины. Неудивительно, что сразу после первых инцидентов с БПЛА глава МВД Александр Добриндт указал на то, что все это дело рук профессионалов и за этим могут стоять иностранные державы. Позднее он начал ссылаться на гибридную войну и делать намеки в сторону России.

Гораздо яснее выразился канцлер Фридрих Мерц, который пообещал, что организаторы налета БПЛА «заплатят за это». А 30 августа в эфире телеканала ARD он выразился еще прямолинейнее: «Мы находимся в процессе завершения расследования. В федеральном правительстве достигнут широкий консенсус относительно того, как мы должны отреагировать, и мы ясно заявим об этом в ближайшие дни — ждать осталось недолго». «Это будет ответ со стороны Германии, но наши партнеры по Европейскому союзу и НАТО не будут застигнуты врасплох — наши действия полностью согласованы»,— сказал он.

И хотя канцлер не возложил вину напрямую на Россию, за него это сделали немецкие СМИ.

Так, Politico и Welt сообщали, что Мерц рассчитывает открыто возложить вину за инцидент на Москву и ужесточить позицию Берлина по отношению к ней. Среди ответных мер Politico указывала вызов российского посла в МИД, высылку ряда дипломатов, закрытие Русского дома в Берлине. В ФРГ также планируют увеличить поставки вооружений Украине, а также инициировать новые санкции ЕС в отношении России. Politico указывает, что инцидент в Лейпциге напоминает серию налетов беспилотников на аэропорты европейских стран, включая Германию, осенью 2025 года. Тогда в ЕС был достигнут консенсус о том, что за инцидентами стоит Россия. В Москве при этом свою причастность к налету БПЛА не подтверждают.

Как бы то ни было, но эксперты обращают внимание на то, что заявление Мерца совпало по времени с завершающей стадией подготовки к земельным выборам в Саксонии-Анхальт, которые пройдут 6 сентября и по итогам которых правой «Альтернативе для Германии» прочат безоговорочную победу. А притом что эту партию не раз обвиняли в связях с Россией и продвижении российской повестки в Германии, разговоры о «руке Москвы», по замыслу правительства, могли бы отпугнуть часть избирателей от «Альтернативы». Впрочем, ее сторонники гораздо больше обеспокоены состоянием дел в собственной стране, а внешняя повестка их особенно не волнует.

Вероника Вишнякова