В Санкт-Петербурге простились с актером Юрием Цурило

В понедельник, 31 августа в Большом зале Санкт-Петербургского крематория прошла гражданская панихида по актеру Юрию Цурило. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 79 лет. Церемония прошла камерно — по просьбе младшего сына артиста Всеволода Цурило. На прощание пришли более 50 человек: родственники, коллеги и поклонники. Провожали артиста продолжительными аплодисментами.

У гроба были сын Всеволод Цурило, вдова актера Надежда Цурило, актрисы Марианна Коробейникова и Елена Биргер, а также актер Олег Андреев. Фотосъемку в зале журналистам запретили. Перед началом церемонии присутствующих попросили вспомнить то, что связывало их с Юрием Цурило,— самое личное и дорогое.

Один из выступавших коллег артиста вспоминал его как человека, который «знал, видел, любил жизнь, любил людей, любил все, что его окружает». Актера называли «деликатным, умным, тонким, красивым» человеком, который бережно относился к людям и своему труду.

Зрителю актер часто запоминался как человек власти — генерал, военный, чиновник, начальник. Фактурная внешность и глубокий голос определили значительную часть его ролей. Сам актер, однако, говорил: «Я не погоны играю, а человека с судьбой».

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