«Он был деликатный, умный, тонкий»

В понедельник, 31 августа в Большом зале Санкт-Петербургского крематория прошла гражданская панихида по актеру Юрию Цурило. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 79 лет. Церемония прошла камерно — по просьбе младшего сына артиста Всеволода Цурило. На прощание пришли более 50 человек: родственники, коллеги и поклонники. Провожали артиста продолжительными аплодисментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Цурило

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС Актер Юрий Цурило

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

У гроба были сын Всеволод Цурило, вдова актера Надежда Цурило, актрисы Марианна Коробейникова и Елена Биргер, а также актер Олег Андреев. Фотосъемку в зале журналистам запретили. Перед началом церемонии присутствующих попросили вспомнить то, что связывало их с Юрием Цурило,— самое личное и дорогое.

Один из выступавших коллег артиста вспоминал его как человека, который «знал, видел, любил жизнь, любил людей, любил все, что его окружает». Актера называли «деликатным, умным, тонким, красивым» человеком, который бережно относился к людям и своему труду.

Зрителю актер часто запоминался как человек власти — генерал, военный, чиновник, начальник. Фактурная внешность и глубокий голос определили значительную часть его ролей. Сам актер, однако, говорил: «Я не погоны играю, а человека с судьбой».

Юрий Цурило умер 26 августа на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он родился 10 декабря 1946 года в Вязниках Владимирской области. В юности работал арматурщиком и молотобойцем, затем окончил Ярославское театральное училище. Играл в театрах Новгорода, Горького (сейчас Нижний Новгород), Новосибирска и Норильска. В Петербурге Юрий Цурило с 1997 по 2004 год служил в Александринском театре. На его сцене он, в частности, сыграл Подколесина в «Женитьбе», царя Бориса в «Борисе Годунове», Арбенина в «Маскараде» и Осипа в «Ревизоре».

Широкая известность пришла к актеру после фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!», где он сыграл генерал-майора медицинской службы Юрия Кленского. Картина вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля 1998 года, а Цурило получил за эту работу «Золотого овна» и диплом попечительского совета «Кинотавра». После «Хрусталева» Юрий Цурило много снимался. Среди его работ — «В августе 44-го», «Бандитский Петербург», «Казус Кукоцкого», «Овсянки», «Поп», «Трудно быть богом», «Дурак», «Скиф», «Девятаев», «Чернобыль» и «Последний богатырь». В общей сложности он сыграл более 130 ролей в кино и сериалах.

Работать Цурило продолжал и во время болезни. В одной из последних картин — комедии Анны Матисон «Не по-детски» — он сыграл мужа героини Марии Ароновой. По словам режиссера, актер не хотел огласки болезни, отказывался от поблажек и боялся подвести съемочную группу. Фильм выйдет в прокат 3 сентября. После церемонии тело актера кремировали. О месте захоронения праха семья публично не сообщала. В конце прощания Юрия Цурило проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург