Собянин доложил Путину о планах удвоить протяженность московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах расширить протяженность столичного метро вдвое по сравнению с 2010 годом. Проект рассчитан до 2032 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ Следующая фотография 1 / 2 Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ

До конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро, уточнил господин Собянин. В этом году станции откроются на новой Рублево-Архангельской линии — от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД. Кроме того, мэр рассказал о планах продлить Сокольническую и Филевскую линии.

Сергей Собянин назвал 2025 год «успешным для метростроения». В сентябре было завершено сооружение участка Троицкой линии протяженностью 25 км от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Всего было построено 11 станций. В октябре началось сооружение 17-километрового южного участка этой линии до Троицка. На участке планируется построить шесть станций.

Мэр Москвы также доложил президенту о полном обновлении подвижного состава на Московских центральных диаметрах. Сейчас в парк МЦД и Московского центрального кольца (МЦК) входят 469 современных поездов. Средний возраст подвижного состава — пять лет. Это в пять раз меньше показателя 2010 года. Доля нового подвижного состава увеличилась с 5% до 100%.