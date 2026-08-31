Песков: Россия приветствует усилия любых стран по украинскому урегулированию
Россия приветствует усилия любой страны, которая способна внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам господина Пескова, Турция, в частности, всегда заявляла о готовности способствовать мирному урегулированию. «Это происходит на протяжении многих лет»,— отметил он. Тем не менее власти Украины «пока не склонны подвергаться влиянию каких-то посредников», подчеркнул пресс-секретарь президента.
Накануне источники «РИА Новостей» сообщали о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложить посредничество в переговорах по Украине на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.
В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда российско-украинских переговоров. На них стороны договорились об обменах пленными и телами погибших военнослужащих. Они также начали обсуждать меморандумы, которые лягут в основу возможного мирного соглашения. Зимой 2026-го встречи продолжились с участием представителей США: два раунда прошли в Абу-Даби, третий — в Женеве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля 2026 года подтвердил, что Россия признательна Турции за готовность способствовать урегулированию конфликта на Украине и открыта к возобновлению переговоров при посредничестве Турции, но пока не видит быстрых перспектив для этого. Глава МИД Турции Хакан Фидан в тот же день также заявил о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины, подчеркнув необходимость скорейшего возвращения за стол переговоров и стремление к дипломатическим решениям.
Ранее, 5 июля 2026 года, Дмитрий Песков отмечал, что Россия остается открытой к мирным переговорам по украинскому вопросу и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Он также сообщил, что контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят частый характер.
В феврале 2026 года Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает боевые действия на Украине, но двери для мирного урегулирования открыты, и дальнейшее развитие событий зависит от решений украинских властей. В тот период в Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров России, Украины и США, а президент Украины Владимир Зеленский выражал желание услышать, на какие компромиссы готова Россия.