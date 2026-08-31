Песков: Россия приветствует усилия любых стран по украинскому урегулированию

Россия приветствует усилия любой страны, которая способна внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, Турция, в частности, всегда заявляла о готовности способствовать мирному урегулированию. «Это происходит на протяжении многих лет»,— отметил он. Тем не менее власти Украины «пока не склонны подвергаться влиянию каких-то посредников», подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне источники «РИА Новостей» сообщали о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложить посредничество в переговорах по Украине на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда российско-украинских переговоров. На них стороны договорились об обменах пленными и телами погибших военнослужащих. Они также начали обсуждать меморандумы, которые лягут в основу возможного мирного соглашения. Зимой 2026-го встречи продолжились с участием представителей США: два раунда прошли в Абу-Даби, третий — в Женеве.