«РИА Новости»: Эрдоган обсудит с Путиным посредничество Турции по Украине

На встрече с президентом России Владимиром Путиным турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции быть посредником в переговорах по Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами»,— сказал собеседник агентства. Кроме того, по словам источника, президенты могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и развитие событий в Сирии.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии. Он пройдет с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова к переговорам с украинской делегацией, но предпосылок к контактам нет.

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