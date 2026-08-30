«РИА Новости»: Эрдоган обсудит с Путиным посредничество Турции по Украине
На встрече с президентом России Владимиром Путиным турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции быть посредником в переговорах по Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Турции.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами»,— сказал собеседник агентства. Кроме того, по словам источника, президенты могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и развитие событий в Сирии.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии. Он пройдет с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ готова к переговорам с украинской делегацией, но предпосылок к контактам нет.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле 2026 года передал российскому коллеге Владимиру Путину готовность Анкары провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, в том числе на уровне лидеров. Глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что ситуация зависит не только от турецкой стороны, но и от готовности участников конфликта. Анкара трижды собирала стороны в Стамбуле прошлым летом и готова сделать это снова как на техническом, так и на высшем уровне.
В декабре 2025 года президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили мирные инициативы по урегулированию на Украине в Ашхабаде. Турецкая сторона тогда выступила за взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам и портам России и Украины. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что внимательно следит за переговорным процессом по Украине и предложил Турцию в качестве площадки для дальнейших переговоров.