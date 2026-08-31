В российский прокат вышел байопик «Тони» о звездном шеф-поваре Энтони Бурдене

Энтони Бурден, в России известный гораздо меньше, чем за океаном, много лет провел на ресторанных кухнях, но славу заработал сначала как писатель, а потом как телеведущий. Первую книгу, «О еде: строго конфиденциально», он выпустил в 2000 году. Вдохновением для этого ставшего бестселлером сборника эссе об устройстве ресторанной индустрии, перемежающихся байками о личной жизни автора, послужила автобиографическая повесть Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне» — она сыграет свою роль и в фильме «Тони».

Фильму, вольно основанному на нескольких главах из «О еде: строго конфиденциально», предпослан эпиграф — слова самого Бурдена о том, что в юности он был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Последующие 106 минут блестяще это подтверждают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра в омара».