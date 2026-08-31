Глава Югры Кухарук провел встречу с председателем правления «Газпрома» Миллером

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, на которой обсуждали перспективы развития газоснабжения и газификации в Югре. Как сообщил глава ХМАО, в ходе встречи договорились проработать вопросы модернизации ГРС-4 в Сургуте и организации поставок моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Господин Кухарук отметил, что в рамках программы на 2026–2030 годы компания продолжит техническое перевооружение ГРС-3 бис для увеличения объемов подачи и подключения новых потребителей.

Глава региона отметил, что по программе социальной газификации с жителями региона заключено 5,8 тыс. договоров, из которых 4 тыс. уже исполнены. В 2025 году газ был подведен к поселку Зеленоборск Советского района, а с 1 сентября начнется подача газа в Нефтеюганск. Параллельно «Газпром» завершает строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу до границ Пыть-Яха и по газопроводу-связке к городским сетям, что обеспечит доступ к ресурсу для более чем 169 тыс. человек.