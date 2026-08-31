Производство парфюмерии в России выросло на 22,9% за полгода

По итогам первой половины 2026 года производство парфюмерной продукции в РФ выросло на 22,9% год к году, до 72,3 млн упаковок, следует из данных ЦРПТ (оператор «Честного знака»). Заметнее всего — на 77,1% год к году — увеличился выпуск духов: их было произведено почти 34 млн флаконов. В то же время импорт парфюмерной продукции в Россию в январе—июне текущего года снизился на 10,7%, до 29 млн штук. Рост локального производства и падение импорта позволили российским компаниям занять свыше 71% рынка, отмечает руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова. В последнее время местные парфюмеры расширяют ассортимент, выпуская на рынок новые вариации популярных ароматов по более доступной цене по сравнению с зарубежными аналогами, поясняет она.

Дополнительный объем выпуска мог быть сформирован за счет заказов на контрактных мощностях, а не появления новых производителей, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его словам, изготовителей парфюмерии, имеющих собственное производство, в России не более 20. Но в последнее время в парфюмерный сегмент стали выходить производители косметики и одежды.

Подробнее об этом читайте в материале «Домашние духи».