В Ленобласти рабочий погиб под упавшими металлическими конструкциями

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 39-летнего рабочего в производственном цехе Ломоносовского района Ленинградской области. На мужчину обрушились металлические конструкции, сообщили 31 августа в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело после гибели рабочего в цеху под Ломоносовом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ СК возбудил дело после гибели рабочего в цеху под Ломоносовом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, трагедия произошла 30 августа. В цехе металлические конструкции устанавливали на строительные подмостки для последующего нанесения огнеупорного состава. Во время работ конструкции обрушились на 39-летнего сотрудника. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, предстоит выяснить, кто на производстве отвечал за соблюдение требований охраны труда и контроль за безопасностью работников.

Матвей Николаев