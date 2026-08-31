«Самое главное, чтобы мы работали не в театре, а на театр»

30 августа, в день 270-летия Александринского театра, артисты и руководство театра собрались на ежегодный традиционный сбор труппы. В этот же день в соборе Святых Петра и Павла они возложили цветы к надгробиям двух императриц: Елизаветы Петровны, основавшей театр, и Александры Федоровны, в честь которой театр назван Александринским. Как прошел сбор в преддверии нового сезона и как театр отметил юбилей — в репортаже «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городские рейсовые автобусы, оформленные к юбилею Александринского театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Городские рейсовые автобусы, оформленные к юбилею Александринского театра

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Труппа собралась на основной сцене. Зал был полон: артисты, режиссеры, монтировщики, костюмеры, билетеры. Все, кто составляет единый театральный организм, пришли на сбор. Когда демократично — перед первым рядом, а не на сцену — вышел президент Александринки Валерий Фокин, его встретили аплодисментами. Говорил он негромко, но его слышали даже в последних рядах.

Он напомнил о восьми премьерах прошлого сезона и о гастролях в Москве. «Самое прекрасное — отзывы в Москве, они подтверждают уровень театра»,— сказал он. И добавил: «Чем выше ты забираешься, тем легче упасть». Говоря о Новой сцене, Фокин подчеркнул: «Очень много действительно хороших и интересных дел, и работает новая сцена как центр — все как задумывалось». Он отметил, что перед театром стоят новые задачи, и они «будут заключаться только в одном: как не потерять театральную составляющую». «Не в плане игры спектаклей,— уточнил он,— а в плане перспективы театральной в каждом мероприятии, в каждом клубе, в каждом танце». Господин Фокин отметил, что в Петербурге есть пространства, где идут экспериментальные спектакли, но театр должен отличаться: «Мы не должны показывать то, что они показывают. Мы должны показывать лучше, чем они, но с акцентом и с выходом на дальнейшую возможную театральную перспективу». Свою речь Валерий Фокин завершил фразой: «Слова и дела — это совершенно разные дистанции».

Также он объявил о своем будущем спектакле — «Цирк Модерн» по новой пьесе Евгения Водолазкина, написанной специально для Александринского театра. Действие происходит в 1914 году, накануне Первой мировой. «Параллелей много, потому что все повторяется в истории, и мы плохо учимся»,— заметил он. Премьера запланирована на февраль 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Труппа Александринского театра во время ежегодного фотографирования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Труппа Александринского театра во время ежегодного фотографирования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Художественный руководитель Никита Кобелев перечислил премьеры сезона: «Литургия ZERO» во второй редакции, «Последний год» по Тынянову, спектакль Андрея Калинина по Шекспиру, моноспектакли Игоря Волкова и Елены Немзер. В конце сезона начнет репетиции Константин Богомолов — он будет ставить «Братьев Карамазовых». «Все премьеры большие, сложные, требуют четкости всего театра»,— подчеркнул господин Кобелев.

На сборе труппы вручили награды от Министерства культуры и городского комитета по культуре. Сотрудники выходили к рампе под аплодисменты. Директор театра Александр Малич объявил, что вскоре состоится еще одна церемония для тех, кто не попал в список, и добавил: «Все вы работаете на этот великий театр». Валерий Фокин завершил сбор фразой, которую запомнили все: «Самое главное, чтобы мы работали не в театре, а на театр».

Увидеть всех

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотовыставка, посвященная актерам и режиссерам театра на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фотовыставка, посвященная актерам и режиссерам театра на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Днем на Новой сцене имени Мейерхольда открылась фотовыставка «Лица театра». Фотограф Ася Минеева в течение сезона сделала более трехсот портретов сотрудников всех подразделений — от народных артистов до монтировщиков сцены. Сфотографированы те, кто согласился и пришел на съемки. Впрочем, некоторые актеры и сотрудники, в том числе из службы безопасности, принципиально не фотографируются — либо по личным соображениям, либо из-за служебной специфики. Их лица на выставке не увидеть.

На открытии выступил худрук театра Никита Кобелев. Он сказал, что театр работает, чтобы «получался какой-то творческий продукт и то пространство, куда зритель приходит», и что «инициатива создания этой выставки подчеркивает именно такую мысль, что театр — это мы все и мы все делаем одно дело».

Александр Малич добавил, что «здорово, когда все могут друг на друга посмотреть, потому что прошлые годы показали, что некоторые вообще были не в курсе, сколько людей работает в Александринском театре». Он признался, что устраивать на 270-летие банальный корпоратив казалось «вещью тревожной» — «потому что как будто у нас и так здесь каждый день праздник, по крайней мере так считают некоторые зрители». Вместо этого, по его словам, им показалась удачной возможностью просто встретиться на выставке, посмотреть друг на друга и поднять бокалы.

«Театр, открытый городу»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театрализованная экскурсия за кулисами театра «Театр, открытый городу»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Театрализованная экскурсия за кулисами театра «Театр, открытый городу»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Так называется экскурсия, которая была создана специально для юбилея и стала премьерой цикла сеансов, где посетители узнают об устройстве Александринки то, что было скрыто. Променад длится 40 минут в камерном формате: каждый сеанс собирает группу из 20 человек. Маршрут начинается на Седьмом ярусе и ведет через технические пространства к сцене — с крутыми спусками и неожиданными ракурсами. Участники проходят «люстровую» с историческим подъемным механизмом, «звуковую трубу» — коридор, создающий особую акустику,— и декорационную мастерскую над сценой, где виден металлический «скелет» здания Карла Росси и первый в России пожарный занавес. Маршрут включает камерную сцену и трюм — техническое пространство ниже уровня сцены. Артисты по ходу экскурсии рассказывают о том, как рождается спектакль, делятся профессиональными байками и суевериями. В финале группа выходит из театра не через главный вход, а по грузовой лестнице на улицу Зодчего Росси. Программу создала команда под руководством режиссера Алексея Едошина.

Держать высоту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александринского театра Валерий Фокин во время сбора труппы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Президент Александринского театра Валерий Фокин во время сбора труппы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На пресс-конференции в Медиацентре театра журналистов пригласили в зрительный зал. На сцене — Валерий Фокин, Никита Кобелев и Александр Малич. В зале тесно: операторы с камерами, журналисты с блокнотами, несколько онлайн-трансляций.

Фокин начал с того, что 270 лет — это путь, который театр проделал очень ответственно. «И на протяжении всех этих столетий — хуже, лучше, трудно, сложно — театр старался держать и иногда моментами держал чрезвычайно высоту»,— сказал он. Он напомнил, что именно здесь состоялись премьеры Грибоедова, Фонвизина, Лермонтова, Гоголя. «Сегодня это классики мировые, не только русские. А первые свои пьесы они принесли в этот театр». Он назвал Александринку «академией в высоком смысле слова» и сказал, что главная задача — сохранить это лицо.

«Наша задача — продолжать и делать все возможное от нас, потому что это счастье, это везение работать в таком театре»,— добавил он. И процитировал Черчилля: «Самое важное — иметь мужество продолжать, несмотря ни на что». Валерий Фокин подчеркнул важность баланса между традицией и новаторством: «Очень важно при этом эту великую историю знать, любить, чувствовать, сохранять. Но при этом не оглядываться беспрерывно назад, а все время думать о том, что надо двигаться вперед. Театр — живой организм, он тогда живой, когда чувствует, что происходит вокруг».

Художественный руководитель подробно представил программу грядущего XVII Международного фестиваля «Александринский». Никита Кобелев рассказал, что фестиваль делится на три части: международная программа, премьеры прошлого сезона и отдельная программа к 80-летию Валерия Фокина, в которую войдут семь его спектаклей. «Международную программу мы откроем спектаклем "Сын Тенгри" Монгольского государственного академического театра драмы 4–5 сентября на исторической сцене. Монголия участвует впервые. Затем, 9–10 сентября, на Новой сцене — "Гамлет Happy End" театральной компании "Карбон" из Ирана. Иран тоже впервые у нас. Далее — два события родом из Японии: 13 сентября программа "Мир японского танца" с лекцией об истории техники, а 16 сентября — "Ритмы Японии", выступление барабанщиков тайко. И заключительный спектакль — "Кроткая" из Бразилии, 23–24 сентября (режиссеры Александр Гонзалес и Маже Ху). Это очень интересное прочтение Достоевского».

Господин Кобелев добавил, что фестиваль сопровождается обширной образовательной программой: к каждому спектаклю приурочены лекции, которые читают эксперты Кунсткамеры — Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. «Лекции предваряют спектакли из Монголии, Ирана, Японии и Бразилии, чтобы зрители могли лучше понять природу этих театров и эстетику»,— пояснил он. Он также напомнил, что перед монгольским спектаклем, с 17:00, на площади Островского выступят монгольские артисты.

Китай, обэриуты и бразильцы, которые не знали о театре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александринского театра Валерий Фокин (слева) и директор Александринского театра Александр Малич во время сбора труппы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Президент Александринского театра Валерий Фокин (слева) и директор Александринского театра Александр Малич во время сбора труппы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Александр Малич, только что вернувшийся из Пекина, рассказал о новом этапе сотрудничества с Китаем. «Я был в Пекине вчера, 29 августа, и мы договорились о режиссерском обмене с Пекинским Народным художественным театром,— сказал он.— Художественный руководитель театра Фэн Юаньчжэн приедет в Петербург и поставит на нашей сцене "Грозу" Цао Юя — это китайская классика, пьеса 1934 года. А Валерий Владимирович Фокин поедет в Пекин ставить Достоевского в том же театре. Это новая ступень — не просто гастроли и обмен спектаклями, а творческое проникновение, взаимная постановка».

Директор Александринки также анонсировал большой проект, посвященный столетию объединения обэриутов. Он стартует 30 декабря, в день рождения Даниила Хармса, и продлится почти год. «Мы делаем этот проект совместно с музеем ОБЭРИУ,— пояснил он.— В планах — большое количество театральных событий, инсталляции, музыкальные вечера. Будет записан альбом на стихи обэриутов с участием групп "Полюса", Жени Любич, Post-Hora и Атаки Паник. А финалом станет перформанс-реконструкция поэтического вечера "Три левых часа", который прошел в Ленинградском доме печати 24 января 1928 года».

Затем на сцену пригласили режиссера из Монголии Наранбаатара Намнана. «Для Монгольского государственного академического театра драмы огромная честь приехать по приглашению Александринского театра и представить петербургской публике спектакль "Сын Тенгри",— сказал он. — Это постановка об истории монгольской государственности и духовных ценностях монгольского народа. Мы приехали, чтобы показать нашу душу». Повернувшись к Валерию Фокину, господин Намнан отметил: «Великий Мейерхольд провозгласил в театральном искусстве свободу мысли. И ваша деятельность, направленная на освобождение человеческого духа, служит предметом гордости для всех нас, ваших коллег по цеху».

На вопросы журналистов отвечал в основном господин Фокин. Один из них спросил, почему он решил обновить «Литургию ZERO» и что изменится для зрителя. «Любой спектакль, который идет много лет, надо корректировать,— ответил режиссер.— С какого-то момента надо следить, как играют, что убрать, что обновить, как влить свежую кровь. Это целый процесс».

Александр Малич напомнил, что в день юбилея в городе запущены брендированные автобусы с афишами спектаклей, а в продажу поступила лимитированная серия карт «Подорожник». И тут же заметил: бразильские легионеры «Зенита», узнав о приезде бразильской труппы, пообещали прийти на спектакль. «Они не знали, что в Бразилии есть театр,— с иронией отметил он.— Для этого им пришлось переехать в Петербург».

Юбилейный день закончился тожественным приемом и представлением на исторической сцене Александринского театра.

Анна Кашурина