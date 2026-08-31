На Литейном мосту ограничили движение из-за ремонта тротуаров

На Литейном мосту в Санкт-Петербурге начался ремонт тротуаров. На время работ для автомобилистов закрыли одну полосу движения, сообщили 31 августа в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 2 тыс. кв. м покрытия обновят на тротуарах Литейного моста

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Более 2 тыс. кв. м покрытия обновят на тротуарах Литейного моста

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Ограничение действует в направлении улицы Академика Лебедева. С этой же стороны для пешеходов закрыли тротуар. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие.

В рамках ремонта на двух тротуарах планируется заменить более 2 тыс. кв. м асфальта. В «Мостотресте» пояснили, что работы необходимы для устранения дефектов, появившихся в процессе эксплуатации, а также для повышения комфорта и безопасности движения.

Матвей Николаев