Прокуратура просит ужесточить наказание основателю ЧВК «Ястреб» с 18 до 22 лет

Как стало известно “Ъ”, военная прокуратура Московского военного округа 27 августа обратилась в Белгородский райсуд Белгородской области с апелляционным представлением на приговор, вынесенный 4 августа этого года основателю и руководителю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему вменяли в вину организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, дачу взятки, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия, хищение оружия из воинских частей и нарушение неприкосновенности жилища.

Вину Марущенко в ходе процесса признавал, тем не менее в надзорном ведомстве считают назначенный Алексею Марущенко 18-летний срок чрезмерно мягким. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции не учел, что фигурант в составе группы лиц совершил преступления в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. Таким образом он вредил не только их личным интересам, но и препятствовал, по мнению прокуратуры, проведению самой специальной военной операции.

Кроме того, похитив в общей сложности 8,8 млн руб. у 88 военных, говорится в представлении гособвинения, фигурант дискредитировал деятельность военачальников, на которых возложена обязанность по обеспечению подчиненных всем необходимым для службы.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Ястреб'' сел слишком мягко».