Прокуратура просит ужесточить наказание основателю ЧВК «Ястреб» с 18 до 22 лет
Как стало известно “Ъ”, военная прокуратура Московского военного округа 27 августа обратилась в Белгородский райсуд Белгородской области с апелляционным представлением на приговор, вынесенный 4 августа этого года основателю и руководителю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему вменяли в вину организацию убийства, похищение людей, превышение должностных полномочий с применением пыток, дачу взятки, вымогательство, мошенничество, незаконный оборот оружия, хищение оружия из воинских частей и нарушение неприкосновенности жилища.
Вину Марущенко в ходе процесса признавал, тем не менее в надзорном ведомстве считают назначенный Алексею Марущенко 18-летний срок чрезмерно мягким. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции не учел, что фигурант в составе группы лиц совершил преступления в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. Таким образом он вредил не только их личным интересам, но и препятствовал, по мнению прокуратуры, проведению самой специальной военной операции.
Кроме того, похитив в общей сложности 8,8 млн руб. у 88 военных, говорится в представлении гособвинения, фигурант дискредитировал деятельность военачальников, на которых возложена обязанность по обеспечению подчиненных всем необходимым для службы.
Подробнее — в материале «Ъ» «''Ястреб'' сел слишком мягко».
Уголовное дело в отношении Алексея Марущенко рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Основой обвинения стала деятельность ЧВК «Ястреб», которая фактически являлась неформальным подразделением одной из войсковых частей 44-го армейского корпуса. Сам Марущенко признался, что добровольцы из ЧВК выполняли боевые задачи в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях.
По версии следствия, в 2024 году руководство ЧВК «Ястреб» обманывало добровольцев, заключавших контракты с Минобороны, убеждая их за деньги служить в ЧВК. Алексей Марущенко вместе с другими фигурантами дела получил от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн руб. Также сообщалось, что Алексей Марущенко подорвал «принцип единоначалия в ВС РФ», выдавая себя за командира, при этом не являясь военнослужащим.
В начале июня 2026 года по показаниям Алексея Марущенко был задержан и заключен под стражу бывший командир 44-го армейского корпуса генерал Александр Дембицкий. Следствие полагает, что генерал за взятку в 4 млн руб. мог дать руководителю ЧВК право управлять штурмовыми подразделениями, хотя полномочий на это не имел. Также в конце мая 2026 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего военкома Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова по делу о взятке, основанием для которого послужили показания генерального директора ООО «Частная военная компания "Ястреб"» Дмитрия Антонова.