Бело-голубые выяснили, кто крайний

Московское «Динамо», не очень уверенно начавшее новый сезон, усилит атаку двумя крайними нападающими общей стоимостью не менее €17 млн. Чуть дороже обойдется игрок сборной Эквадора Гонсало Плата — он должен стать одной из крупнейших покупок российских клубов за минувшее лето. Чуть дешевле — бразилец Матеус Мартинс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трансфер новичка московского «Динамо» Гонсало Платы вошел в тройку самых дорогих покупок клубов РПЛ за минувшее лето

Фото: Yuki Iwamura / AP Трансфер новичка московского «Динамо» Гонсало Платы вошел в тройку самых дорогих покупок клубов РПЛ за минувшее лето

Фото: Yuki Iwamura / AP

На то, что Гонсало Плата и Матеус Мартинс вот-вот пополнят состав «Динамо», прозрачно намекнула пресс-служба футбольного клуба. Оба игрока прибыли в Москву, успели попозировать в клубных цветах и раздать автографы болельщикам. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о заключении контрактов с ними.

Переход 25-летнего Платы из «Фламенго» должен обойтись по меньшей мере в €10 млн. Такую сумму уже зафиксировал портал Transfermarkt. Между тем журналист Сесар Луис Мерло сообщал о €12 млн. Как бы то ни было, эквадорец попадет в тройку самых дорогих покупок российских клубов летом 2026 года. Первое место в любом случае пока остается за бразильским форвардом Фелипи Аугусту, которого петербургский «Зенит» за €15 млн приобрел у «Трабзонспора». В топ-3 также входит албанский нападающий Мирлинд Даку, за €11 млн купленный московским «Спартаком» у казанского «Рубина».

Переход 23-летнего Мартинса из другого базирующегося в Рио-де-Жанейро клуба — «Ботафого» — будет стоить москвичам, по информации различных источников, около €7 млн. Это тоже приличная по меркам современной Российской премьер-лиги сумма.

Новички должны добавить «Динамо» вариативности в атаке, а именно усилить ее края.

На этой позиции у команды Сандро Шварца наблюдался недостаток и в качестве, и в глубине. Обоих игроков можно считать универсалами, однако все же Плата предпочитает действовать справа (здесь у бело-голубых конкуренция минимальная), а Мартинсу удобнее играть слева (то есть за место в составе придется бороться с соотечественником Артуром).

При этом функционал Матеуса Мартинса во-многом дублирует функционал Артура. А среди игровых качеств бразильского новичка «Динамо» чаще всего выделяют скорость и дриблинг — обычные для позиции навыки. Еще больше сомневаться в пользе этого трансфера заставляет статистика. В нынешнем сезоне у Мартинса, которого время от времени используют и в центре нападения, всего шесть голов в 33 матчах. И это чуть ли не пиковая для него эффективность. Примерно настолько же продуктивно он играл три-четыре года назад, когда вызывался в молодежную сборную Бразилии и ездил на сезон с небольшим в «Уотфорд» из второго английского дивизиона.

Гонсало Плата, которым этим летом также интересовались «Краснодар» и петербургский «Зенит»,— это куда более интересный вариант. Эквадорца тоже не назовешь результативным игроком, но перечень его сильных сторон не ограничивается стандартным для вингеров набором.

Плата хорошо пасует и хорошо действует в подыгрыше. Он достаточно трудолюбив и часто помогает в оборонительных фазах. Он полезен в прессинге.

Послужной список тоже покрепче. Тинейджером Плата дебютировал за лиссабонский «Спортинг». Затем поиграл в Испании: помог «Вальядолиду» выйти из второй лиги в высшую, был основным игроком и в элите (правда, клуб все-таки вылетел обратно). За сборную Эквадора провел полсотни матчей, в том числе четыре на прошедшем этим летом чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Причем именно гол вообще-то незабивного Платы продлил турнирный путь сборной Эквадора. Проиграв команде Кот-д’Ивуара и сыграв вничью с футболистами из Кюрасао, она оказалась под угрозой схода уже по итогам группового этапа, но неожиданно в заключительном матче квартета обыграла — 2:1 — немцев. Плата записал в актив победный мяч, благодаря которому выход в play-off состоялся (там эквадорцы срезались сразу, уступив мексиканцам).

Однако и в этом трансфере все-таки кое-что смущает. Практически на каждом этапе карьеры у Гонсало Платы были заметные проблемы с дисциплиной.

В «Спортинге» он отправлялся в дубль из-за конфликта с главным тренером. Во время выступлений за «Вальядолид» попал в пьяное ДТП. В Бразилии частенько попадал в заголовки, например из-за того, что мог провести проституток на тренировочную базу «Фламенго».

За «Динамо» новички смогут дебютировать 3 сентября — в этот день москвичи сыграют с грозненским «Ахматом» в Fonbet Кубке России. А 6 сентября бело-голубым предстоит третье дерби подряд в Российской премьер-лиге — против «Спартака». Прошлые два — против дебютанта элитного дивизиона «Родины» и «Локомотива» — завершились победами. Так «Динамо» немного реабилитировалось за провальный — с четырьмя очками в четырех турах — старт и поднялось в верхнюю половину турнирной таблицы.

Арнольд Кабанов