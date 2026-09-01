Россельхознадзор назвал возможную причину гибели собак после прививки «Мультиканом»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал в понедельник, 31 августа, ситуацию вокруг вакцины для животных «Мультикан-8». Четыре серии препарата ранее изъяли из обращения после около 300 случаев смерти собак в десятке регионов. По словам господина Данкверта, предварительные данные показывают, что при производстве вакцины были допущены «серьезные нарушения» технологии, из-за которых производителю — компании «Ветбиохим» — грозит лишение лицензии.

В разговоре с журналистом Александром Юнашевым господин Данкверт уточнил, что пока «никаких точных выводов нет». «Прокуратуру запросили. Мы без их разрешения не можем взять образцы. Мы бы всегда хотели, чтобы в таких случаях мы делали это быстрее, но закон есть закон»,— сказал он.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

О случаях гибели собак от вакцины стало известно еще в середине августа, об этом заявляли владельцы питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Саратове и других городах. Оборот вакцины вначале был приостановлен в Ярославской области, затем Россельхознадзор прервал обращение четырех серий вакцины (все они годны до января—февраля 2028 года). Ведомство также обратилось в прокуратуру с требованием провести проверку деятельности «Ветбиохима». Само предприятие заявило о признаках «возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц» в ситуацию в Ярославской области. Позднее замдиректора компании по производству и инновациям Евгений Шемельков записал видеообращение, в котором пообещал оказать помощь владельцам погибших после прививки животных. Полина Мотызлевская