В Швейцарии задержан подозреваемый в стрельбе на рейве

Швейцарская полиция арестовала 43-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе на рейв-вечеринке в городе Арау, где жертвой стала молодая итальянка. Как сообщает Reuters, полиция кантона Аргау ведет расследование, в числе возможных версий рассматриваются массовое убийство, теракт или неустановленный уголовный мотив.

Выстрелы раздались около 2:30 по местному времени (3:30 мск) на городском ипподроме в районе Шахен города Арау, где проходила рейв-вечеринка. В результате стрельбы погибла 22-летняя девушка, пять человек в возрасте 24–27 лет попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. На месте преступления были обнаружены гильзы от пуль двух разных калибров: от пистолета и более крупного оружия — возможно, штурмовой винтовки. Сейчас полиция устанавливает, был ли стрелок один, или это была перестрелка. Если преступник был один, тогда он стрелял из двух видов оружия.

Алена Миклашевская