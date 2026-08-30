При стрельбе на рейв-вечеринке в Швейцарии один человек погиб и пять пострадали

При стрельбе в швейцарском городе Арау один человек погиб и пять получили ранения, сообщила полиция кантона Аргау в X. Атака произошла во время рейв-вечеринки, пишет швейцарское издание Blick.

Неизвестный открыл стрельбу около 2:30 по местному времени (3:30 мск) на городском ипподроме в районе Шахен. Полиция проводит масштабную операцию. Территория вокруг места происшествия оцеплена. «Возможные мотивы, а также точные обстоятельства преступления пока остаются неясными. Проводится расследование», — сообщили в полиции. Пока также неясно, сколько человек участвовало в нападении.

По сведениям правоохранительных органов, при атаке погибла 22-летняя девушка. Еще четыре мужчины и одна девушка в возрасте от 24 до 27 лет находятся в больнице. Их состояние варьируется от легкого до тяжелого. Погибшая и пострадавшие — граждане Швейцарии, сообщила полиция.