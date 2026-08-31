Петербургские школы могут ограничить число родителей на линейках 1 сентября

Петербургские школы могут вводить ограничения на количество родителей, которые смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября. Об этом сообщили в городском комитете по образованию, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родителей могут не пустить на школьные линейки в Петербурге из-за нехватки мест

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Родителей могут не пустить на школьные линейки в Петербурге из-за нехватки мест

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что такие меры могут быть связаны с требованиями безопасности, а также с неблагоприятным прогнозом погоды. В случае дождя праздничные мероприятия могут перенести в помещения, где вместимость не позволит принять всех желающих.

«Есть общие рекомендации по безопасности. Кроме того, учитывая, что прогноз погоды не очень хороший, многие будут проводить [праздничные линейки] в помещении, а значит, все просто не поместятся — значит, возможны ограничения по количеству родителей»,— сообщили в комитете.

При этом решение о введении ограничений каждая школа принимает самостоятельно. В комитете по образованию добавили, что учебные заведения по возможности стараются не ограничивать проход родителей первоклассников на торжественные мероприятия в День знаний.

Матвей Николаев