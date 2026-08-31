Мэрия Воронежа ожидает более 100 тысяч посетителей на фестивале «Город-сад»

Международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» в Воронеже будет проходить на Петровской набережной 5 и 6 сентября с 10:00 до 19:00. Ожидаемое количество участников форума, по данным городского управления экологии,— более 50 тыс. человек ежедневно. Для охраны фестиваля ежедневно будут задействованы по 120 сотрудников частного охранного предприятия. Информация о подготовке мероприятия была озвучена 31 августа на еженедельном совещании в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организаторами фестиваля разработана схема двойного ограждения набережной. Попасть в зону проведения форума можно будет через 32 арочные рамки металлодетекторов с десятка разных выходов. В целях безопасности на участке Петровской набережной и улицы Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского) с 0:00 среды, 2 сентября, до 21:00 понедельника, 7 сентября, запретят парковку. Движение на этом участке будет запрещено 5 и 6 сентября с 8:00 до 21:00.

Монтаж фестивальной площадки начнется со 2 сентября. Демонтаж запланировано провести до 7:00 среды, 9 сентября. Все это время на территории будет дежурить частное охранное предприятие.

Мэр Воронежа Сергей Петрин, отвечая на вопросы журналистов, также сообщил, что опоры, оставшиеся после демонтажа мостов на Петровской набережной, «обыграны» никак не будут. Их в будущем тоже предстоит демонтировать, но этот вопрос требует времени.

«Как мы и анонсировали, скорее всего, из-за судебных тяжб в этом году к мероприятиям по восстановлению не удастся вернуться»,— заявил господин Петрин.

В первой половине августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что подрядчиком для организации и проведения фестиваля «Город-сад» в 2026 году был выбран местный индивидуальный предприниматель Виталий Пойманов, который почти бессменно занимается этим с 2016-го. Он стал единственным участником конкурса, незначительно снизив начальную цену контракта.

В 2025 году фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 100 тыс. человек. На его проведение региональные власти направили около 27 млн руб.

Денис Данилов