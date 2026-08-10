«Город-сад» в Воронеже организует местный предприниматель Виталий Пойманов

«Дирекция особо охраняемых природных территорий» Воронежской области определила подрядчика по организации и проведению международного фестиваля садов и цветов «Город-сад». Им стал местный индивидуальный предприниматель Виталий Пойманов, который почти бессменно занимается этим с 2016 года. Он стал единственным участником конкурса, незначительно снизив начальную цену контракта с 15 млн до 14,95 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция фестиваля «Город-сад» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспозиция фестиваля «Город-сад» на Петровской набережной в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фестиваль пройдет 5–6 сентября на одной из двух площадок Воронежа — Петровской набережной или Адмиралтейской площади. Конкретное место определят по согласованию с заказчиком. В последний раз господин Пойманов организовывал «Город-сад» в 2024-м — тогда он не стал снижать начальную цену контракта в размере 15,2 млн руб.

По данным Rusprofile, Виталий Пойманов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Лискинском районе Воронежской области в мае 2000 года для деятельности рекламных агентств.

Исполнителю предстоит привлечь не менее 30 участников в сфере ландшафтного дизайна и флористики, сформировать жюри из трех профильных специалистов и обеспечить участие всех 34 муниципалитетов Воронежской области с изготовлением для каждого полукруглой декоративной арки. Также необходимо разработать художественное оформление фестиваля, задекорировать входную группу, два моста («Флот» и «Космос») в тематиках 300-летия флота и 65-летия полета Гагарина, установить шатер «Единство народов» диаметром 15 м, создать арт-объекты и организовать флористическую битву команд России и Беларуси с «живыми гербариями». Техническая часть включает монтаж сцены и как минимум 12 павильонов, обеспечение навигации с десятью тумбами, а также установку точек подключения к электричеству и водоснабжению. В рамках информационного сопровождения подрядчик должен организовать ведение социальных сетей с момента подписания контракта и еще неделю после с размещением не менее 80 публикаций. Срок исполнения соглашения — до 6 октября.

По данным портала госзакупок, «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Воронежской области в июле объявила конкурс на оказание охранных услуг на фестивале «Город-сад». Начальная цена контракта составляла 5 млн руб. Победителя тендера планировали определить 6 августа. На торги заявился один участник, название которого не разглашается. Сведений о заключении с ним контракта на данный момент нет.

В 2025 году фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 100 тыс. человек. На его проведение региональные власти направили около 27 млн руб. По итогам торгов организатором мероприятия стало ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, получившее за свои услуги 13,9 млн руб. Экспозицию, приуроченную к 300-летию Воронежской губернии, за 7 млн руб. изготовило местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Охрану территории обеспечивало воронежское ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга — цена контракта составила 5 млн руб.

Кабира Гасанова