Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 100 тысяч человек

На Петровской набережной и Адмиралтейской площади в Воронеже 6 и 7 сентября прошел ежегодный международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Его посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2024 году на «Город-сад» пришли 70 тыс. человек. В 2023 году его посетили порядка 100 тыс. гостей, а в 2022-м — 55 тыс.

Воронежские власти выделили на проведение фестиваля около 27 млн руб. По результатам торгов организатором стало ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, получившее за свои услуги 13,9 млн руб. Экспозицию к «Городу-саду», посвященную 300-летию Воронежской губернии, почти за 7 млн руб. создало местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Охраняли территорию фестиваля за 5 млн руб. сотрудники воронежского ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга.

Фотогалерея

Что можно было посмотреть на «Городе-саде» в этом году

Гости отдыхают у стеллы «Город-сад» в финале первого дня фестиваля

Гости отдыхают у стеллы «Город-сад» в финале первого дня фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспозиция содружества «Донбасс» (ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области) на фестивале «Город Сад»

Экспозиция содружества «Донбасс» (ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области) на фестивале «Город Сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Темами форума в этом году стали 300-летие образования Воронежской губернии, Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатором традиционно выступает министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области. На фото: зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов на открытии фестиваля

Темами форума в этом году стали 300-летие образования Воронежской губернии, Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатором традиционно выступает министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области. На фото: зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов на открытии фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместители председателя правительства Воронежской области Владимир Попов (справа) и Виктор Логвинов (слева) на торжественной церемонии открытия фестиваля «Город-сад»

Заместители председателя правительства Воронежской области Владимир Попов (справа) и Виктор Логвинов (слева) на торжественной церемонии открытия фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернская парусная регата в рамках фестиваля «Город-сад»

Губернская парусная регата в рамках фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернская парусная регата в рамках фестиваля «Город-сад»

Губернская парусная регата в рамках фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательный заезд лодок класса «Дракон» на акватории воронежского водохранилища

Показательный заезд лодок класса «Дракон» на акватории воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательный заезд лодок класса «Дракон» на акватории воронежского водохранилища

Показательный заезд лодок класса «Дракон» на акватории воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости фестиваля «Город-сад»

Гости фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты на ходулях в традиционных костюмах на фестивале «Город-сад»

Артисты на ходулях в традиционных костюмах на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ломовской парк представил на фестивале «Город-сад» стилизованную плавающую избу

Ломовской парк представил на фестивале «Город-сад» стилизованную плавающую избу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости фестиваля «Город-сад»

Гости фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление фольклорного коллектива на малой сцене фестиваля

Выступление фольклорного коллектива на малой сцене фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повар жарит мясо в зоне барбекю на фестивале «Город-сад»

Повар жарит мясо в зоне барбекю на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспозиция из цветов на воде на фестивале «Город-сад»

Экспозиция из цветов на воде на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участник фестиваля «Город-сад» в традиционном костюме

Участник фестиваля «Город-сад» в традиционном костюме

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости фестиваля «Город-сад»

Гости фестиваля «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Одна из экспозиций на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Площадка «Города-сада», посвященная событиям Великой Отечественной войны

Площадка «Города-сада», посвященная событиям Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На фестивале «Город-сад» дети и взрослые знакомились с миром экзотических животных

На фестивале «Город-сад» дети и взрослые знакомились с миром экзотических животных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экспозиция «Дорожного радио» на фестивале «Город-сад»

Экспозиция «Дорожного радио» на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница фестиваля «Город-сад» показывает свой наряд гостям

Участница фестиваля «Город-сад» показывает свой наряд гостям

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

События фестиваля «Город-сад» на фоне куполов Успенского Адмиралтейского храма, старейшей церкви Воронежа

События фестиваля «Город-сад» на фоне куполов Успенского Адмиралтейского храма, старейшей церкви Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Показательное выступление казачьей команды «Золотой Дон»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

15-й международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» проходит в Воронеже 6 и 7 сентября. Впервые его площадками стали Адмиралтейская площадь и обновленная Петровская набережная

15-й международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» проходит в Воронеже 6 и 7 сентября. Впервые его площадками стали Адмиралтейская площадь и обновленная Петровская набережная

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» с участием казаков на фестивале «Город-сад»

Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» с участием казаков на фестивале «Город-сад»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

