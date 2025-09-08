Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 100 тысяч человек
На Петровской набережной и Адмиралтейской площади в Воронеже 6 и 7 сентября прошел ежегодный международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Его посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Посетители фестиваля в этом году
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В 2024 году на «Город-сад» пришли 70 тыс. человек. В 2023 году его посетили порядка 100 тыс. гостей, а в 2022-м — 55 тыс.
Воронежские власти выделили на проведение фестиваля около 27 млн руб. По результатам торгов организатором стало ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, получившее за свои услуги 13,9 млн руб. Экспозицию к «Городу-саду», посвященную 300-летию Воронежской губернии, почти за 7 млн руб. создало местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Охраняли территорию фестиваля за 5 млн руб. сотрудники воронежского ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга.