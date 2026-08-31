Гибель рыбы в озере Победное проверили с воды и суши

Экомилиция проверила сообщения жителей о гибели рыбы в озере Победное в Выборгском районе Ленинградской области. Специалисты подтвердили факт гибели водных биоресурсов, однако признаков антропогенного загрязнения и сброса загрязняющих веществ в водоем во время обследования не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В озере Победное под Выборгом подтвердили гибель рыбы, но не выявили загрязнения

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области В озере Победное под Выборгом подтвердили гибель рыбы, но не выявили загрязнения

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Акваторию озера и прилегающую территорию обследовали специалисты Госэконадзора Ленинградской области. Для проверки участков береговой линии, недоступных с суши, к работе привлекли водную Экомилицию. В ходе дополнительного обследования озера с воды инспекторы обнаружили протяженные рыболовные сети.

Материалы проверки направят в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и Управление ветеринарии Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения.

Накануне Госэконадзор также выявил несанкционированное размещение отходов на земельных участках птицефабрики «Ударник» в Выборгском районе, которая находится рядом с озером Победное. Нарушение обнаружили во время профилактического визита и осмотра территории предприятия в поселке Победа.

Инспекторы Эконадзора совместно со специалистами Экомилиции определили объем размещенных отходов и отобрали необходимые пробы. Предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле.

«Ъ Северо-Запад» писал о том, что птицефабрика «Ударник» стала причиной экологической катастрофы в Ленинградской области еще в 2018 году. Подробнее в материале — «Птичий помет вышел из берегов».

Матвей Николаев