Гибель рыбы в озере Победное проверили с воды и суши
Экомилиция проверила сообщения жителей о гибели рыбы в озере Победное в Выборгском районе Ленинградской области. Специалисты подтвердили факт гибели водных биоресурсов, однако признаков антропогенного загрязнения и сброса загрязняющих веществ в водоем во время обследования не обнаружили.
В озере Победное под Выборгом подтвердили гибель рыбы, но не выявили загрязнения
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Акваторию озера и прилегающую территорию обследовали специалисты Госэконадзора Ленинградской области. Для проверки участков береговой линии, недоступных с суши, к работе привлекли водную Экомилицию. В ходе дополнительного обследования озера с воды инспекторы обнаружили протяженные рыболовные сети.
Материалы проверки направят в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства и Управление ветеринарии Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения.
Накануне Госэконадзор также выявил несанкционированное размещение отходов на земельных участках птицефабрики «Ударник» в Выборгском районе, которая находится рядом с озером Победное. Нарушение обнаружили во время профилактического визита и осмотра территории предприятия в поселке Победа.
Инспекторы Эконадзора совместно со специалистами Экомилиции определили объем размещенных отходов и отобрали необходимые пробы. Предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле.
«Ъ Северо-Запад» писал о том, что птицефабрика «Ударник» стала причиной экологической катастрофы в Ленинградской области еще в 2018 году. Подробнее в материале — «Птичий помет вышел из берегов».