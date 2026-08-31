В Ленобласти утвердили новый генплан Всеволожска до 2043 года

Правительство Ленинградской области утвердило новый генеральный план Всеволожска, рассчитанный до 2043 года. Документ определяет основные направления дальнейшего развития города, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволожск получил новый генплан с 71 километром дорог и социальной инфраструктурой

Фото: Администрация Ленинградской области Всеволожск получил новый генплан с 71 километром дорог и социальной инфраструктурой

Фото: Администрация Ленинградской области

В соответствии с генпланом в микрорайоне Южный планируется построить школу на 1,3 тыс. мест, еще одно образовательное учреждение на 1,75 тыс. мест появится на проспекте Достоевского. Кроме того, документ предусматривает строительство новых детских садов и спортивных объектов — крытого катка, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и футбольного манежа.

Отдельное внимание в генплане уделено развитию транспортной системы. До 2043 года в городе предполагается создать 71,2 км новых улиц и дорог, а также развивать общественный транспорт и коммунальную инфраструктуру. В план также включено формирование единой парковой системы вдоль реки Лубьи.

«В основе нового генплана — потребности жителей: удобные дороги и общественный транспорт, доступные школы и детские сады, современная инженерная инфраструктура, парки и места отдыха. Наша задача — найти баланс между развитием города, возможностями инфраструктуры и сохранением сложившейся среды»,— отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Матвей Николаев