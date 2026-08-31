Москва отклонила идею главы ЦРУ Джона Рэтклиффа о «быстрой сделке» по Украине

Договоренности о завершении украинского конфликта могут быть найдены только в ходе переговорного процесса с предварительным согласованием всех условий будущего мира, а не путем проведения трехстороннего саммита Путин—Трамп—Зеленский, на котором не следует ждать никакого прорыва. Об этом заявил журналистам вечером 30 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя появившуюся публикацию портала Axios, со ссылкой на свои источники сообщившего о том, что в ходе однодневного визита в Москву на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины для скорейшего достижения мира на Украине.

«Саммит Путин—Трамп—Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности — это вовсе не примитивная сделка»,— напомнил Дмитрий Песков, по словам которого процесс украинского урегулирования очень сложный и состоит из огромного количества деталей. «Естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет»,— пояснил Песков.

По-прежнему считая дипломатическое решение более предпочтительным, Москва при этом пока не видит предпосылок и для возобновления переговоров по Украине, которые снова готова инициировать Турция на фоне пробуксовки дипломатии США.

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