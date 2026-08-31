США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

О том, что в ночь на 31 августа США атаковали позиции минно-заградительных подразделений КСИР на острове Ларак в Персидском заливе, сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке капитан Тим Хокинс. «Американские силы внимательно следят за этим районом и сохраняют готовность обеспечить беспрепятственное движение грузов по этому важнейшему водному пути»,— заявил он.

Как уточнило Центральное командование в соцсети X, ВС США «предприняли ограниченные, но точные действия против сил КСИР, занимавшихся установкой мин и представлявших непосредственную угрозу в Ормузском проливе». «Иран создал угрозу, а военнослужащие США устранили ее, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободные пути глобальной торговли»,— подчеркнули в командовании.

Ларак является ключевым логистическим узлом для КСИР, который использует остров для наблюдения за движением судов через Ормуз и для контроля над его акваторией. Там расположены системы дистанционного минирования — береговые ракетные и артиллерийские комплексы, которые могут за счет запуска ракеты, несущей донную или якорную мину, создавать минные заграждения на большом расстоянии. Именно их позиции были атакованы Центральным командованием ВС США.

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