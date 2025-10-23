От иноагента Шевцова освободили Плёс

Приволжский районный суд Ивановской области 23 октября обратил в доход государства активы бывшего главы Плёсского городского поселения Алексея Шевцова, признанного иноагентом. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры в казну отойдут недвижимость, доли в компаниях, а также незаконно полученный доход на общую сумму свыше 1 млрд руб. Сам ответчик, утверждающий, что владел лишь кофейней, тремя закусочными и тремя ресторанами, намерен обжаловать принятое решение.

Для того чтобы рассмотреть иск, суду потребовалось всего два заседания. 22 октября прения сторон, в которых участвовал лично прокурор Ивановской области Иван Жугин, затянулись до глубокой ночи.

Выступая в них, господин Жугин сообщил, что хотел бы напомнить «кем на самом деле является ответчик». «Еще Достоевский оставил человечеству гениальное нравственное предупреждение: «Тот, кто отходит от морали по принципу «все дозволено», теряет связь и с душой, и с миром"»,— вспомнил он классика. Господин Жугин отметил, что «коррупционно нажитое» имущество «пряталось по карманам» близких родственников экс-чиновника. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова (признан иноагентом), а впоследствии распределялись между другими родственниками для создания видимости добросовестного приобретения. «На сегодняшний день на родственников Шевцовым (объявлен в РФ иноагентом — “Ъ”) записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, то есть порядка ста объектов недвижимости»,— сказал представитель истца Жугин.

Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для иска стали результаты прокурорской проверки. Она установила, что на протяжении десяти лет до 2015 года Алексей Шевцов (объявлен в РФ иноагентом), являясь депутатом местного представительного органа, а в период с 2010 по 2011 год — главой поселения, занимался незаконной предпринимательской деятельностью.

«Исполняя публичные функции», он владел или руководил более чем тремя десятками фирм, которые занимались туристической и телекоммуникационной и охранной деятельностью, владели отелями, яхт-клубом, инвестициями, торговлей и т. п.

Еще ряд предприятий, в собственности которых, в частности, находились лодочная станция, издательский дом, ресторан, агропромышленная компания и т. д., были записаны на его родных — брата Сергея Шевцова, жену Наталию, а также дочь Анастасию.

В схему «владения нелегальными активами» также были вовлечены жена брата Юлианна Шевцова, его теща Галина Глухарева и главбух Светлана Фещенко, утверждала прокуратура.

Все они, а также восемь юридических лиц выступали наряду с экс-чиновником по иску ответчиками.

Однако главное нарушение, как утверждала прокуратура, заключалось в том, что, занимая публичные должности, чиновник использовал свои полномочия для лоббирования интересов собственных коммерческих структур, что позволило «фактически сделать их положение в занимаемых сферах монопольным».

По сведениям прокуратуры, на ответчиков были оформлены права почти на 150 объектов недвижимости в городе Плёсе, в том числе полученные из государственной и муниципальной собственности. При этом за последние два года по искам прокуратуры неоднократно устанавливалась незаконность предоставления главному ответчику земли на территории Плёса.

Так, из незаконной собственности и владения фигуранта и связанных с ним лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 га. Один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 га был получен компанией иноагента Шевцова в аренду чуть более чем за 500 руб. в год, утверждала прокуратура.

Первоначально надзор просил изъять в доход государства 150 объектов недвижимости, в том числе жилые и нежилые помещения и землю, а также 100% долей в восьми коммерческих организациях на общую свыше 700 млн руб., а также полученную за 20 лет незаконную прибыль на сумму более 1,1 млрд руб. Однако позже истец скорректировал сумму противоправного дохода до 304 млн руб. и отказался от одного объекта.

Сам ответчик был категорически не согласен с иском, который назвал “Ъ” следствием своего конфликта с руководством нынешней администрацией.

Он утверждал, что не был муниципальным служащим, когда являлся председателем совета городского совета. «На самом деле это не так — я занимал выборный пост на непостоянной основе и зарплату не получал»,— сказал господин Шевцов (признан иноагентом) в ходе процесса.

По его словам, надзорное ведомство допустило путаницу и с уставом совета. «По уставу 2009 года, в отличие от его редакции 2005 года, председатель совета чиновником или госслужащим не является. Я был председателем именно тогда, когда действовала именно эта редакция»,— сказал ответчик.

Также он отрицал, что создавал преференции для своих предприятий. «Преференции заключаются в том, что я изобрел и запатентовал пирожок "Уголок" с лещом. Это привело к росту посещаемости моей кофейни»,— отметил признанный иноагентом господин Шевцов.

Корреспонденту “Ъ” позже он сообщил, что владел кофейней, тремя закусочными и тремя ресторанами, назвав «ложью» утверждения оппонентов о том, что на его родственников было записано две трети недвижимости в Плёсе.

«У меня может быть процент, два или три всей недвижимости»,— сказал “Ъ” экс-чиновник.

Также он опроверг данные о том, что его фирма арендовала 20 га земли на берегу Волги за 500 руб. в год. «На самом деле эта компания существовала с 2006 года, я ее купил в 2013 году, у нее уже была оформлена аренда земли под строительство турбазы на берегу Волги. И платил я от 200 до 600 тыс. руб. в год, а всего около 9 млн руб. за аренду участка, на котором так и не удалось ничего построить»,— пояснил экс-чиновник.

Юрист Валерия Рытвина призывала иск отклонить, настаивая, что «в деле нет доказательств того», что Шевцов (признан иноагентом) «совершил что-то противоправное». «Формулировки в деле так и остались сведенными к предположениям, что ответчик "мог использовать свой статус для увеличения доходов своего бизнеса"»,— сказала она.

Госпожа Рытвина отметила, что истец истребовал, в том числе, 66 объектов недвижимости, права на которые были зарегистрированы на ответчиков еще до 2005 года. «Доказательств, что они были получены незаконно, истцом не представлено»,— утверждает юрист.

23 октября суд удовлетворил иск, который, по словам главного ответчика, делает его банкротом. Решение приведено к немедленному исполнению.

