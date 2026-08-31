КамАЗ съехал в кювет и опрокинулся на трассе «Нарва» в Ленобласти

Грузовой автомобиль попал в ДТП на федеральной трассе А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Авария произошла днем 31 августа, сообщили 47news в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе А-180 под Кингисеппом опрокинулся КамАЗ

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» На трассе А-180 под Кингисеппом опрокинулся КамАЗ

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Информация о происшествии поступила с 102-го километра трассы. По предварительным данным, этот участок дороги расположен в районе деревни Куты.

Установлено, что грузовой автомобиль наехал на опору освещения, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Судя по кадрам с места происшествия, КамАЗ проехал несколько метров по траве за пределами проезжей части.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Матвей Николаев