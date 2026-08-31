Рособрнадзор объявил предостережение петербургскому университету Бонч-Бруевича

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований девяти российским вузам. В их число вошел Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Об этом ведомство сообщило 31 августа в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Университет Бонч-Бруевича получил предостережение от Рособрнадзора

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Университет Бонч-Бруевича получил предостережение от Рособрнадзора

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок», претензии Рособрнадзора к СПбГУТ связаны с размещением и своевременным обновлением обязательной информации на сайте университета.

В частности, образовательная программа «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» опубликована не в полном объеме. Также на сайте отсутствуют актуальные сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств — проверяющие обнаружили соответствующую информацию только за 2021–2024 годы.

Кроме того, университет не всегда обновлял обязательные сведения в установленный срок — не позднее 10 рабочих дней после появления или изменения информации. На сайте также не размещена часть информации, предусмотренной требованям, включая документы о деятельности органов управления и отдельные сведения о повышении квалификации преподавателей.

Предостережение Рособрнадзора направлено в связи с выявленными признаками возможного нарушения обязательных требований.

Матвей Николаев