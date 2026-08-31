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2,3 тыс. иностранцев выдворили из Свердловской области с начала года

С начала 2026 года в Свердловской области судебные приставы обеспечили выдворение 2316 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, только за август на родину были отправлены 220 человек.

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Фото: ГУФССП по Свердловской области

Все указанные лица были признаны виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Суды вынесли постановления о принудительном выдворении каждого из них за пределы государства. Иностранцам выписаны штрафы.

До момента отправки нарушители находились в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению. После оформления необходимых документов судебные приставы сопроводили их до пунктов пропуска через государственную границу.

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