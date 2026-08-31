Ферма национализированного холдинга КДВ добилась запрета аренды своего участка

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление молочного предприятия ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (входит в национализированный холдинг КДВ) о запрете администрации Пичаевского округа заключать договор аренды земельного участка площадью 109,2 га. Также суд запретил Росреестру совершать перерегистрацию этого участка. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С конца августа ферма требует признать незаконным отказ администрации округа в предоставлении ей земли как фактическому пользователю, а также аннулировать аукцион на право аренды указанного участка, проведенный 24 июля. Как указало предприятие, по итогам аукциона победителем был признан местный индивидуальный предприниматель Сергей Соколов. По условиям торгов договор аренды должен быть заключен по истечении десяти дней с момента аукциона.

Поэтому в «Шереметьево» считают, что в ближайшее время с предпринимателем могут заключить такой договор, что «повлечет право аренды на спорный земельный участок и исполнение судебного решения станет фактически невозможным».

В суде поддержали доводы истца, посчитав, что непринятие обеспечительных мер «нарушит интересы заявителя и затруднит исполнение в будущем судебного акта» по делу. Следующее заседание запланировано на 24 сентября.

Согласно данным портала «ГИС Торги», Сергей Соколов стал победителем аукциона на аренду участка, на котором расположено предприятие, предложив 1,58 млн руб. Само же «Шереметьево» предлагало 1,57 млн руб. ООО «АСТ Право» было готово арендовать участок за 1,52 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Мегаферма "Шереметьево"» зарегистрировано в Пичаевском районе Тамбовской области в 2008 году. Основной вид деятельности — производство сырого коровьего молока. Уставный капитал — 890,5 млн руб. Учредителем является ООО «КДВ Агрохолдинг». Выручка фермы в 2025 году составила 994 млн руб., увеличившись на 14%. Чистый убыток вырос вдвое — до 196 млн руб. Гендиректор — Андрей Шевченко. ИП Сергея Соколова зарегистрировано в Знаменском районе Тамбовской области в 1998 году. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

В октябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что молочное предприятие ООО «Мегаферма "Шереметьево"» и растениеводческое ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"», которые по решению суда вместе с другими активами группы компаний КДВ перешли в доход государства, продолжают свою работу.

Также «Ъ-Черноземье» рассказывал, что практически все компании национализированного в прошлом году холдинга КДВ в регионах Черноземья по итогам 2025-го показали ухудшение финансовых результатов — от многократного сокращения чистой прибыли до роста убытков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Несладкая жизнь».

Егор Якимов