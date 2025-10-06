Национализированные тамбовские предприятия холдинга КДВ продолжают работу

Молочное предприятие ООО «Мегаферма "Шереметьево"» и растениеводческое ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"», которые по решению суда вместе с другими активами группы компаний КДВ перешли в доход государства, продолжают свою работу.

«Все в порядке, полевые работы ведутся, ничего не остановилось,— рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор «Мегафермы "Шереметьево"» и ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» Владислав Эшмеев.— К судебным приставам, выполнившим все необходимые действия, с нашей стороны никаких претензий нет, каждый делает свою работу».

В правительстве региона не стали комментировать ситуацию «Ъ-Черноземье», так как не вмешиваются в деятельность «хозяйствующих субъектов».

Подробнее о национализации КДВ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь