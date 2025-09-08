Воскресенье прошло крестным ходом

В воскресенье, 7 сентября, в столице прошел масштабный Общемосковский крестный ход, приуроченный ко дню поминовения всех московских святых. Священнослужители, православный люд, любопытствующие москвичи и гости столицы прошли во главе с патриархом Кириллом от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. В шествии участвовало около 40 тыс. человек. Корреспондент “Ъ” Дария Максимова прошла с верующими по всему маршруту и спросила, почему они здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общемосковский крестный ход был приурочен ко дню празднования Собора Московских святых

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Общемосковский крестный ход был приурочен ко дню празднования Собора Московских святых

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Очередь у храма Христа Спасителя начала собираться еще рано утром, за два часа до начала литургии (и за четыре часа до старта крестного хода). Верующих тщательно досматривали на рамках металлодетекторов; в ожидании досмотра люди сообщали друг другу, что яблоки в храм проносить нельзя, воду тоже и что женщин почему-то «дольше осматривают» и вообще могут «отправить в другую очередь». После рамок — еще одна проверка, непосредственно на входе в храм.

Вне очереди пропускали людей в белых майках с символикой организации «Русская община». «Это событие — самое главное вообще в нашей стране,— сказал корреспонденту “Ъ” куратор "Общины" по Московскому округу Игорь.— Мы пришли сюда помолиться за нашу землю. С разных округов приехали, с разных городов, с ближайшего Подмосковья, из Самары люди есть. Мы обеспечиваем порядок в храме, то есть как охрана — чтобы не было провокаций никаких».

Действительно, люди с символикой «Русской общины» и православной организации «Сорок сороков» в два ряда оцепили середину храма. И как ни напирали на них особо верующие женщины и бабушки, эти суровые мужчины не пропускали никого, кроме сотрудников СМИ.

В толпе тем временем успели перезнакомиться, пофотографировать друг друга для родственников и поделиться благоговейным ожиданием чего-то очень важного. Корреспондент “Ъ” спрашивала людей, чего они ждут от крестного хода,— и все отвечали: «Единения».

«Знаете, я молюсь, чтобы закончилась СВО,— поделилась пожилая женщина.— Когда молятся 20 тыс. человек — это же такая сильная молитва, правда?»

Тут все подняли смартфоны — в храме появился патриарх Кирилл.

Литургия продлилась до полудня. Перед самым крестным ходом «общинники» и «Сорок сороков» вышли во двор храма, и люди стали придвигаться ближе к патриарху Кириллу. А тот благословил их на крестный ход и высказал пожелание, чтобы это мероприятие стало традицией «православной столицы». «Крестный ход — ведь это не только движение, не только прохождение по улицам города,— напомнил предстоятель.— Это прежде всего выражение нашей готовности совершать духовные подвиги. Движение, но не по улицам только, а к Богу».

После литургии верующие начали выходить их храма; людей было много, и случился вполне ожидаемый затор. Активнее всех прорывалась вперед бабушка с деревянным крестом, обклеенным иконами. «Вот вы за детишек, наверное, молитесь, да? За здоровье молитесь? А прочему же крест киевский тогда не пускаете?» — укоряла она братьев и сестер во Христе. Аргумент работал безотказно: издалека было видно, как «киевский крест» медленно, но упорно двигался через людское море к Волхонке.

Там участники литургии соединялись в один большой поток: тысячи красных флагов с ликом Христа, белых футболок и пестрых платочков потекли к Пречистенской набережной. Шествие поделили на несколько больших групп, между которыми шли дружинники. А возглавил процессию патриарх Кирилл — в сопровождении почти пяти десятков священнослужителей с иконами, хоругвями и крестами.

Крестным ходом шли разные люди: очень бедные и очень богатые, священники и миряне, взрослые и дети, сестры милосердия и росгвардейцы, да и просто случайные прохожие.

В черной майке с надписью «Christian» шел певец Егор Крид в обнимку с главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. Люди нараспев читали молитвы и псалмы, скандировали «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!». Громче всех — на манер футбольных болельщиков — славил Христа высокий и тучный дружинник Владислав. Его глас — никак иначе это не назвать — слышали, кажется, все участники крестного хода, не исключая и патриарха.

«Я вступил в организацию (имеется в виду "Русская община".— “Ъ”) ради этого… ну, ради того, чтобы… Понимаете, русский народ должен объединяться,— пояснил Владислав корреспонденту “Ъ”.— В последнее время мир такой очень жестокий и злой. Не хватает дружбы, добра и помощи. В этой организации я ее нашел». Он также рассказал о своей важной миссии защищать шествие «от провокаций и, так скажем, казусов».

Крестный ход шел уже по Фрунзенской набережной. «Я думала, будет треш, а они вон как все организованно идут»,— удивлялась прохожая. Ближе к началу шествия все чаще были слышны команды дружинников. Их возгласы «Держать строй!», «Держаться!», «Левый, правый фланг…» накладывались на монотонное чтение верующими Иисусовой молитвы. Между патриархом и верующими шли сцепившиеся локтями участники «Русской общины», члены «Сорока сороков» и отряд ОМОНа. Здесь корреспондент «Ъ» снова увидела бабушку с «киевским крестом» — она обогнала всех, с кем стояла в храме.

Немного уставшие под жарким солнцем православные заметно оживились у Хамовнического вала: «Скоро дойдем!» Со свежими силами запели молитвы, бодрее звучало «Христос Воскресе!». Вместо канонического «Воистину воскресе!» в толпе начали отвечать «И Русь воскресе!». В середине шествия шла группа суровых мужчин — они несли икону Николая II. «Слава русскому царю! Православному слава!» — раздался пронзительный женский голос. Ответить никто не решился.

Из окон домов выглядывали москвичи. Одни махали верующим и даже «посылали поцелуйчики», другие крестились, а большинство снимали шествие на телефоны.

Верующие в ответ радостно приветствовали и зевак, и случайных прохожих, и Росгвардию. «Побольше бы таких мероприятий делали. Особенно сейчас молодежь надо привлекать к вере Христовой, она же ничему плохому не научит. Подростки сейчас посмотрят — вот, люди собираются. Через это они начнут приобщаться. А потом, глядишь, и в храм придут»,— поделился с корреспондентом “Ъ” участник крестного хода Вячеслав.

Еще один поворот — и вот процессия увидела узорную башенку Новодевичьего монастыря. «Держитесь, братцы! Еще чуть-чуть!» — раздавалось в оцеплении. Но как только участники «Общины» разъединяли локти, чтобы раздать людям воду, толпа подталкивала их все ближе к «сорокам» и ОМОНу. Оттого молитвы людей под конец сливались с громкими, даже немного отчаянными возгласами дружинников. А когда крестный ход остановился у монастыря, вся толпа начала выкрикивать «Христос Воскресе!». Люди поднимали иконы, кресты, молитвенники, фотографии…

Патриарх Кирилл произнес заключительное слово — и священнослужители ушли за стены монастыря. Их место занял хор, и тут в толпе послышалось: «Пожалуйста, пожалуйста, пропустите, пожалуйста!» Это «Сорок сороков» несли к началу процессии большой деревянный крест. Корреспондент “Ъ” увидела, как женщина начала суетливо копаться в сумке, достала оттуда фотографию мужчины в военной форме и приложила ее к этому кресту. «Если его рядом нет, то хотя бы фотографию…» — тихо пояснила она.