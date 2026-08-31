Жители Калининградской области стали тратить на 5,4% больше

В первом полугодии 2026 года средние ежемесячные потребительские расходы жителей Калининградской области составили 51,1 тыс. рублей на человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,42%, следует из данных центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средние потребительские расходы в Калининградской области превысили 51 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Средние потребительские расходы в Калининградской области превысили 51 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рейтинге регионов по динамике потребительского спроса Калининградская область заняла 40-е место из 85. В таблице она расположилась между Костромской областью и Кабардино-Балкарией. Годом ранее регион находился на 31-й позиции.

По итогам аналогичного исследования за 2025 год среднемесячные расходы жителей области составляли около 45,8 тыс. рублей. Таким образом, за год средний объем потребительских трат увеличился примерно на 5,3 тыс. рублей.

Наибольшие расходы на душу населения зафиксированы в Москве — в среднем 92,6 тыс. рублей в месяц. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 79 тыс. рублей, на третьем — Сахалинская область, где средние потребительские траты составили 69,3 тыс. рублей.

Всего в 20 российских регионах среднемесячные потребительские расходы оказались выше среднероссийского уровня.

Матвей Николаев