На Урале экс-силовика лишили звания и отправили в колонию за взятки от сутенеров

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего майора полиции Александра Мезенова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 6,7 млн руб. за получение взяток от сутенеров. По данным пресс-службы судов Свердловской области, бывший сотрудник отдела по борьбе с преступлениями против нравственности признан виновным в получении взяток в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга

Суд установил, что не позднее 1 сентября 2023 года Александр Мезенов, зная о деятельности двух лиц, организовывавших проституцию, предложил им ежемесячно передавать ему 30 тыс. руб. за непривлечение к ответственности и непроведение оперативно-розыскных мероприятий. С ноября 2023 года по март 2026 года он систематически получал деньги, а с мая 2025 года в одностороннем порядке увеличил сумму до 40 тыс. руб. в месяц.

Всего задокументировано не менее 30 эпизодов получения средств на общую сумму 970 тыс. руб. 5 марта 2026 года взяткодатели обратились в УФСБ по Свердловской области. На следующий день после передачи очередной суммы полицейский был задержан. В салоне его автомобиля были обнаружены меченые купюры, а на руках задержанного остались следы специальной краски.

Помимо лишения свободы, суд назначил штраф в размере 6,79 млн рублей, что составляет семикратную сумму полученных взяток. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на восемь лет и специального звания «майор полиции». В доход государства конфисковано имущество осужденного на сумму, эквивалентную 970 тыс. руб.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 суток.

«18 марта текущего года по итогам проведенной служебной проверки фигурант дела был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Для профилактики такого рода и иных ЧП с личным составом вердикт судебной инстанции будет доведен до всего гарнизона»,— прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.